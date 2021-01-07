【財政預算案】6建制晤陳茂波建議減薪俸稅和差餉紓困　謝偉銓倡增股票交易印花稅

▲ 6名建制派立法會議員今早與財政司司長陳茂波會面，就新一份《財政預算案》提出建議。（謝偉銓提供）

6名建制派立法會議員今早與財政司司長陳茂波會面，就新一份《財政預算案》提出建議，多位議員都建議政府繼續寬減薪俸稅和差餉紓困。保險界陳健波表示，隨新冠疫苗廣泛接種，預期疫情可於今年稍後平息，香港需要為重振經濟做好準備，即使庫房緊絀，仍有需要推出紓困措施，建議政府寬減薪俸稅和差餉等。他又認為，當局要改革稅制，以擴闊稅基、高收入者多付稅項，以減低中低收入人士負擔為重點。

陳健波希望，本港新冠疫情能盡快清零，以恢復通關，指目前中港長期處於閉關狀態，本港經濟受嚴重影響，而本地市場有限，國內客戶對各行業來說都是重要客源，因此恢復通關對經濟至關重要。保險業界方面，他建議港府與內地有關部門商討，研究便利國內客戶購買香港保險的方法，例如研究容許國內客戶透過電子平台投保等。

另外，他指出，業界長期受保險詐騙問題困擾，期望當局加強打擊傳統的保險詐騙活動，例如工傷保險詐騙等。陳健波又指，大量業界內屬自僱的中介人士，正面對收入急速下降，促請當局體恤保險業界苦況，提供援助。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓則建議，以「能者多付」原則，為庫房開源，例如增加股票交易印花稅、博彩稅和汽車首次登記稅，尤其是針對貴價車，以及考慮進一步調高豪宅物業，如5000萬及1億元以上物業交易的印花稅；長遠而言，他建議政府研究引入物業增值稅、數碼稅和深化累進利得稅等，擴闊稅基。

謝偉銓認為，政府應以「應使則使」原則運用資源，投資基建，以創造就業及刺激經濟。他又建議政府要將工務工程及顧問項目適切拆細，目標做到最少30%項目給予中小企參與，避免綑綁式招標。

謝偉銓又建議，政府應加緊推進８個增加土地供應優先選項，為明日大嶼探討多元融資方案。同時加大「防疫抗疫基金下」的私樓外牆渠管檢驗計劃，為更多住宅樓宇及公用地方進行「防疫體檢」，如通風系統、電梯大堂等；以及注資100億元成立「樓宇維修保養基金」資助業主，資助「三無大廈」，維修公用地方，緩解樓宅老化問題。

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責任編輯：尹櫻霖