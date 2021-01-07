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【萬千星輝2020】最佳女主角3大熱門　黃智雯+蔡思貝+龔嘉欣各具特色爭視后

娛樂 16:55 2021/01/07

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《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本月10日舉行。

《萬千星輝頒獎典禮2020》將在周日（1月10日）舉行在即，當中視后視帝是每年最受矚目的獎項。今年入圍「最佳女主角」獎項的藝人共有18位，分別在台慶劇《使徒行者3》演Madam G的黃智雯，以及在《踩過界II》演癲姐的蔡思貝討論度甚高，被視為二人之爭。

黃智雯與蔡思貝外，在2020年表演突出的藝人龔嘉欣被視為今屆黑馬，她先後在劇集《殺手》及《香港愛情故事》中演出受讚，最近亦播出雖然是倉底劇的《堅離地愛堅離地》，但持續曝光令她人氣高企，要奪獎也是有可能。

TOPick現就與觀眾重溫3位候選人2020年的演出及背景資料！

《使徒行者3》黃智雯

黃智雯在《使徒行者3》演Madam G大獲好評。（劇照）

黃智雯加盟熱爆劇集系列《使徒行者》的第3輯，演患有學者症候群及亞氏保加症患者Madam G，外表冷酷，智商極高，且沒有多餘感情，嶄新的演出令黃智雯眼前一亮。

她在演出Madam G時創出新戲路，她曾接受TOPick訪問表示2020年的作品中對Madam G最有信心：「Madam G是近年來蠻喜歡的角色，我喜歡做偏門、不太正常、挑戰大的角色。自己喜歡走鋼線，覺得這個角色夠另類，反而太正路的角色難以突圍而出。」

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【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色　Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線【有片】

黃智雯於2007年選港姐入行，從閒角開始做起，慢慢捱上配角及女主角之位。早在2018年時，她已憑劇集《三個女人一個因》一人分飾3角爆紅，成為視后大熱。最終奪下星馬視后寶座，但卻在香港頒獎禮中敗給李佳芯。

今次相隔2年，她再演出另類角色同樣獲好評，有望登上視后之位！

《踩過界II》蔡思貝

蔡思貝在《踩過界II》中演技大躍進。（劇照）

蔡思貝在2013年的港姐亞軍，剛入行已有不少演出機會，但因演技幼嫩飽受抨擊，並令她患上躁鬱症自殘。不過，蔡思貝未有因此放棄，不斷地努力。

2020年，蔡思貝雖然有多套劇集推出，但其在《使徒行者》及《踩過界II》都被觀眾指演技進步，努力終於得到認同。

她在《踩過界II》中演「鐵三角」中的癲姐，暗戀王浩信演的文申俠。其實蔡思貝在《踩過界》第1輯演出時已獲好評，今次她再不顧靚女形象化身哨牙妹，又與張振朗有搞笑的對手感情戲，演技進步，一洗負面形象成功入屋。

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【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格　蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心【有片】

《殺手》龔嘉欣

龔嘉欣在《殺手》中奮身演打女。（劇照）

龔嘉欣在《殺手》中演Dark Angel，一頭隡青短髮及性感的殺手造型，成功改變以往在觀眾心中的妹妹及少女形象。

龔嘉欣在劇中演出打戲與喊戲都獲大讚，為演出奮身打鬥致周身傷，但捱足12年演技有進步，令觀眾非常受落。

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【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色　入行12年：團火未熄過【有片】

龔嘉欣在2020年有4劇出劇，包括現時正播出的劇集《堅離地愛堅離地》。

她在《大醬園》中演終極奸角細么，在《殺手》演打女Dark Angel及在《香港愛情故事》中演貼地港女凱琪，多元化的演出反映龔嘉欣已可駕馭不同角色，實力也在女主角之位。

今次是龔嘉欣入行12年首度提名爭視后，她亦在社交平台中落力為自己拉票，對奪獎有一定的期望與信心。

同場加映：黃智雯專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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