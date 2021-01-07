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【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院職業治療部病人服務助理初步確診　3名員工曾共膳須接受檢疫

社會 16:48 2021/01/07

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（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，15男18女，年齡介乎4至81歲，其中4宗屬輸入個案；29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗；另有逾30宗初步確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代。

瑪嘉烈醫院自1月5日起設立流動檢測站，直至昨晚有1,200人接受檢測，連同醫院檢測共有逾1,500人完成檢測，找到一宗初步陽性個案，是醫院職業治療部病人服務女助理，因為她出現咳嗽和喉痛，1月6日到職員診所求醫，其後到檢測站檢測。

該名病人服務助理主要負責協助職業治療師進行治療和縫製壓力衣，不用進行高風險程序，亦有穿著合適保護裝備。經接觸追蹤後，院方發現她曾與3名員工共膳，被列為密切接觸者須接受檢疫，而其家人亦是初步確診個案，目前仍在追查感染源頭。

庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得37宗呈報個案，而今日再多57名確診病人出院，至今共有8,257名病人及1名疑似病人康復出院。

另外，現時有633人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中41人情況危殆、47人嚴重、545人穩定；現時正使用1,261張負壓病床及691間負壓病房，使用率分別為59.8%及70.6%。

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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