【恐怖婆婆】連環殺人烹煮人肉餵小朋友與狗　俄羅斯81歲殺人魔等候審判染疫亡

▲ 俄羅斯一名81歲老婦涉連環殺人並烹煮人肉，在等候審判期間染疫身亡。

俄羅斯一名81歲老婦Sofya Zhukova涉嫌3宗謀殺案，警方在其雪櫃發現人類殘骸，而鄰居指她不時以一大盤肉餵附近的小朋友及流浪狗。該名老婦已承認殺害一名8歲女童及83歲房客，涉連環殺人並烹煮人肉，而她在等候審判期間染疫身亡。

81歲老婦連環殺人

綜合外媒報道，俄羅斯81歲老婦Sofya Zhukova曾在屠宰場工作，以她的年紀來說，Sofya算是很強壯，她亦經常隨身攜帶斧頭，附近鄰居經常見她殺死附近的貓，但沒想過她會殺害人。

鄰居又稱，Sofya性格奇怪不友善，甚少與鄰居交流，但見她不時行善幫助小朋友及流浪狗，不時煮很多肉類，免費請附近的孩童及流浪狗吃飯，有時候也會給大人吃，曾送給鄰居夫婦一盤凍肉。以上種種，鄰居不以為然。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

流浪狗聚集吃鮮肉

2005年，一名8歲女童Anastasia Alexeenko離奇失蹤。近年經警方深入調後，Sofya Zhukova承認她殺害該女童。據悉當時Sofya要求女童安靜，女童沒理會並將手上的雪糕擲向她，憤怒的Sofya竟然砍下女童的頭顱。 同一時期，有鄰居回想當時見流浪狗會聚集在Sofya的家附近吃新鮮肉。當時沒有人懷疑是Sofya涉殺人。

至2013年，Sofya一名83歲房客Nina Babenko身亡，在警方調查之下，Sofya才開始被懷疑是兇手，當時她承認殺害了房客Nina、失蹤女童Anastasia及住所大樓的警衛。

Sofya Zhukova於2020年10月開始接受審判，曾在法庭上大笑，而警方懷疑至少還有另外4宗殺人案是由她所犯。在等候進一步審判期間，Sofya確診新冠肺炎，於去年12月29日身亡。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳