【家族榮耀劇透】第7集劇情預告　愛歡心絞痛洛儀猶豫要否救對方

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第6集講到展鴻私自把甄芯懷孕之事告知世宏，世宏親自說服決意離婚的甄芯回心轉意。

第7集（15/2）

耀祖願意轉贈2%馬氏股份，甄芯深思後簽下合約，留在馬家。

甄芯因懷孕而備受寵愛，令彩薇與洛儀眼紅。

洛儀暗中炒作Mandy母女苦況，甄芯出手送走Mandy母女，惹愛歡不滿。

愛歡心絞痛發作，洛儀拿到藥後猶豫要否救她。

《家族榮耀》第6集劇情 上一頁

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