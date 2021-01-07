【嫁到這世界邊端】謝茜嘉疫情下低調完婚　正式成摩洛哥人妻晒幸福婚照

▲ 商台DJ謝茜嘉今日完婚。

以主持旅遊節目為人熟悉的商台高層及DJ謝茜嘉，早前宣布跟摩洛哥男友結婚。謝茜嘉亦在在社交平台正式公布結婚消息，留言：「我結婚啦！你們的祝福全在心中，而且非常感動。」

二人婚期訂期訂在1月7日，但由於疫情肆虐故無意大排筵席，今日則透過商台的社交平台發布婚照。

人稱「嘉姐」的商台DJ兼叱咤903總監、《叱咤樂壇》及《西加航空》主持人謝茜嘉，今日跟摩洛哥結婚，榮升「阿太」。

▲ 謝茜嘉今日完婚。（取自my903.com商台電台facebook）

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謝茜嘉社交平台專頁「my903.com商台電台」發布婚照，並表示已於今日完婚，但因二人比較低調，而且由於疫情關係，沒有大事張揚。謝茜嘉稱：「今鋪堅係招呼唔到，唔打搞大家，平安至上。」

她早前已在社交平台透露：「我丈夫係摩洛哥人，溝通方法主要係用英文同身體語言（呢個必然啦），不過佢本人係講法文同埋個姓氏係阿拉伯文，Annouhi （直譯：阿嚕嘻），所以從此喜歡的話可以叫我『阿太！』」

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不過，之前曾嘉姐之後會「嫁雞隨雞」離開商台，她就明確表示：「今年（2021年）還有好多東西想做，我沒講過告別商台，除非梁文禮踢我走！」，她稱放完假之後就會有好工作及影片交給商台處理。

至於商台同事紛紛送上祝福，許廷鏗也為送上祝福，在1月1日喺叱咤頒獎台便公開道：「多謝你呢位DJ係睇住我成長其中一位，所以戥你開心之餘，亦好開心由你手上攞到呢個獎。」

同場加映：李旻芳黃耀英專訪