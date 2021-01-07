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【舊物重用】昂坪360聖誕活動物資贈小學　賦玩具二次生命

親子 18:48 2021/01/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

為響應環保，昂坪360將聖誕活動物資贈予兩間小學，賦予裝飾及玩具「二次生命」。

每逢大型活動完結，都有大量物資被棄置。為響應環保，昂坪360將聖誕活動物資贈予兩間小學，賦予裝飾及玩具「二次生命」。

昂坪360早前在昂坪市集舉辦「360 Winter FILAland」嘉年華，並以冬日限定運動為主題，當中包括四大打卡位及六大競技攤位遊戲。不過受疫情影響，活動短暫開放便要結束。

由於裝飾依然非常簇新，為減少浪費，昂坪360與FILA決定將活動物資送贈予兩所小學，分別是位於油塘的福建中學附屬學校，以及位於上水的香海正覺蓮社佛教陳式宏學校，望兩校師生能好好利用。

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送贈予兩所小學的活動物資包括數棵全新聖誕樹，以及冰上曲棍球比賽的頭盔裝置，可化身成一個球架。學生練習旱地冰球時，可將球打進頭盔網之間的空洞，作為瞄準之用。此外，亦有供學生遊玩的雪人道具，學生可手持遊戲鎚子，將分為五層的雪人逐層打走。

昂坪360董事總經理劉偉明先生帶領義工團隊捐贈物資，他表示是次捐贈可達到善用資源，鼓勵資源重用；同時令學生有「新玩具」，增加新鮮感。

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責任編輯︰王明芳

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