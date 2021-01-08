【女性當自強】被嘲肥胖病態減磅飲食失調　90後女生戰勝低潮開夢想曲奇店

▲ Judi醒悟，別人的說話，別放在心上，想瘦、想減都好，也不用變成他們口中、眼中的你，活好自己最重要。

朋友之間好多比較，誰瘦些、誰偏胖，太多批評、種種壓力下使23歲的Judi開始質疑自己，因而開始減肥。愈減愈病態，一心想更瘦，最終迎來飲食失調。

「上班時有個同事講笑，說我朋友是保齡球瓶，我就是個波。聽到當下沒甚麼，最難過是看到周遭的人一起笑，我覺得每個人的形象都不應被取笑，這些人身攻擊會傷害到人。」原本喜歡歐美有線條的身形，但亞洲社會追求愈瘦愈美，Judi也就跟着這套標準走。「釋懷不了，變成為別人而減肥。」

▲ Judi學感受身體的訊號，拋開所謂肥瘦，或自己訂下的健康標準。





目標減至30多公斤 病態厭食萌生「身形愈紙片愈好」

起初做運動、注意飲食健康減肥，但漸漸自我要求愈高，至中段進入減重樽頸位，Judi就找些極端的方法繼續減。如戒口戒得好清，連生酮飲食、20小時斷食法都做過，更試過吃瀉藥。

8至10個月左右就減了10公斤，去到42、40公斤仍不覺滿足，要減至30幾。心態好像在競爭，好想別人覺得自己好厲害。

戒掉所有零食，朋友約吃飯也不會去，覺得街外食物好不安全。「即使出外吃飯，也會好注重卡路里，特意選些有顯示卡路里的餐廳。」極端減肥期間，Judi不會與家人同枱吃飯，自己一個吃得好清淡，吃的不是白烚，就是清炒。



20小時斷食，只得4小時可以進食，Judi仍覺得吃得愈少愈好，一日三餐都不重要，能忍就不吃。「用意志力去忍，跟自己說一定不可以吃，肚餓時就喝水，迫自己不可進食，愈來愈病態。」

長期捱餓，慢慢演變成厭食症狀，連身體機能都出現問題，停經都試過。「餓到上班時心情好暴躁，情緒低落、好易掹憎，有時沒甚麼力氣，常常見暈。」

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想康復卻再迎來暴食 與同路人互撐行復康路

曲奇、麵包、餅乾是Judi的最愛之一，但減肥期間通通都要戒。即使整甜品，也要無糖無油兼低脂。她把這些製作點滴放在社交平台上分享，意外連結到一群厭食症同路人，也在此時漸漸覺醒，覺得是時候要找康復方法。「沒理由一世人只為數字而生活，不可再看着卡路里、脂肪做人，被數字捆綁，要做返個正常人。」

大家相約外出吃飯，以前或只敢吃沙律，後來約定下一次再出去的時候，一定要試些不同類別的食物，意粉、飯都要食。「一起試些以前不敢做的飲食選擇，互相幫忙和督促，嘗試康復。」



改變說易行難，初期Judi腦海裏仍總是覺得這些不能吃、那些又是邪惡食物，慢慢調整過後，可能因遏抑太久，身體好像失了衡，變成不受控地進食，變成暴食症狀。「走向另一個極端，食極都唔飽。或者明明感覺到個肚好飽好脹，但還是想塞食物入去。」

之前戒得最清的飽餅類，暴食期間吃得最多。暴食那刻失去理智，翌日罪惡感隨之來襲，覺得前功盡廢，要做好多運動補救。

有時朝早吃完正餐，下午再打邊爐，晚上再回家吃飯、吃甜品，有晚凌晨太肚餓，吃了一整排巧克力才睡。

▲ 暴食期間，Judi會迫自己上兩堂高強度帶氧運動，覺得要爆汗、好累才覺得消耗到幾百卡路里。現時則以練技巧、學習訓練的角度做運動，心態完全不同。（被訪者提供）

以重量訓練為寄託 走出困境重拾自我



暴食症狀持續4個月左右，幸而過程中也有同路人陪伴。巧妙的是，當初二人一同決心走出厭食，也同時再走入暴食關口，只靠不斷支持、指導和鼓勵對方，病情才有好轉。

Judi學感受身體的訊號，拋開所謂肥瘦，或自己訂下的健康標準。「跟自己說，要吃正常人比例的分量，慢慢調整。會感受一下自己個心，到底想吃甚麼？非想到甚麼就去吃，亂咁塞食物入肚。初初都會質疑，覺得這樣做到底得唔得？能夠堅持好大部分源於同路人，還有自己願意相信自己。」

以前極端減肥，著眼的是數字和標籤，在康復路途上，Judi找到新的寄託——做重量訓練。學動作技巧，慢慢鍛煉身形。「現在想的是怎樣做好點，不是一定要瘦，重視技巧的進步，多於身材進步。」

即使香港人仍是覺得愈瘦愈靚，Judi不再介意別人的目光，勇於面對真實的自己。喜歡歐美身材，不做紙片人，又如何？

即使別人覺得胖也好，我也寧可做返自己。有句話叫「他人即地獄」，沒理由常常活在別人的說話當中，假如那句話傷害到你，你還跟着他所說的去做，就是中了他的陷阱。



別放在心上，想瘦、想減都好，也不用變成他們口中、眼中的你，活好自己最重要。

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開曲奇小店分享進食快樂 不再讓數字定義食物

厭食期間開的社交平台，本來紀錄自己製作無糖甜點的生活，現在搖身一變，變成Judi的甜品小店BAKELABB。她從小有個開曲奇店的夢想，渴望製作自己的曲奇，分享喜歡的味道。現在小店不再追捧無糖無油，顧客可自由選擇甜度、濃度，調配合意的味道。

雖然我主打少甜、少油，但不會標榜自己無糖、健康，因為曾經是過來人，不想別人因為見到卡路里、脂肪等數字低，來買我的曲奇。不想被標籤，寧願客人真的想試才來買 其實宗旨是要平衡，不會再分類哪些是邪惡食物，即使吃多了也好，翌日吃健康些就可，不需太極端。

去年畢業正值疫情、市道低迷，找工作不容易，原本的兼職也不穩定。Judi於是把心一橫開店，雖然做推廣、儲客人並不容易，也經歷過好多困難，生意時好時壞，好被動。但實踐到自己的夢想，有人喜歡自己的曲奇，已有相當大的滿足感。「最想客人覺得有得揀，又食得開心，可以濃味、又可以少甜。」

就如Judi的人生經歷，重拾自主權，自由選擇喜歡的身形，想過的生活方式，開心、滿足就夠，不被他人的標準所束縛。

記者：吳霆俊