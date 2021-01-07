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【恐怖意外】1歲孩子玩腐蝕性通渠劑誤灑嘴上　嘴巴腐爛變畸形無法進食

醫生診症室 17:15 2021/01/07

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1歲孩子玩通渠劑誤灑嘴上，嘴巴腐爛變畸形。

任何時候都要小心小朋友所玩的物件！內地一名1歲多的嬰兒，誤玩腐蝕性液體通渠劑，更將通渠劑灑到自己嘴上，導致嘴巴腐爛、疤痕攣縮，嘴巴縮小到根本無法進食。

青島市婦女兒童醫院心胸外科醫生任悅義在微博發文分享，有一對粗心大意的父母任由1歲多的小朋友玩通渠劑，結果小朋友誤灑極強腐蝕性的通渠劑到嘴上，導致臉部及嘴巴嚴重灼傷、腐爛。

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從照片可見，小朋友下唇、下巴不斷流出黃色液體。後來，小朋友嘴上的疤痕也出現攣縮，變得十分小和畸形，無法進食。

吃飯都成問題，連餅碎都塞不進去。

後來，醫生經手術將小小的口切開，讓「小口」變成「大口」，小朋友才終於成功開口進食。

高腐蝕性物品一定不要讓孩子接觸到，更不能拿著玩。

任醫生指發生這些事故，小朋友後期處理時很難合作。想讓小朋友多擴張嘴巴防止疤痕攣縮，但小朋友難以堅持、忍受，會不斷哭鬧，導致未到2個月嘴巴已小得無法進食，連餅乾碎都不能。

不少網民見到相片後都大呼震驚和心痛：「好可憐」、「好恐怖」、「還好沒吞下去」、「看完這事故，我馬上把家中原本放廁所的管道疏通劑收起來了」。也有網民指小朋友絕對不能離開大人視線，希望大家重視這些意外案例。

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責任編輯：羅嘉欣

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