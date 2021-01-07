【新冠肺炎】徐德義指政府將在各區設疫苗注射中心 指可集中統籌以免出現混亂

▲ 食物及衞生局副局長徐德義表示，政府將在各區設疫苗注射中，認為可集中統籌以免出現混亂（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，患者年齡介乎4至81歲，其中4宗屬輸入個案，29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，累計宗數達9107宗，另有1宗疑似個案及逾30宗初步確診個案。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代疫情。

就疫苗訂購及注射安排，食物及衞生局副局長徐德義指出，留意到三種疫苗均有其特性，其中一隻BioNtech有其低溫及使用要求，故政府認為集中在疫苗注射中心進行注射，指可集中統籌以免引起混亂，冀能安排每區有一個中心，強調會做好物流及運送過程。他認為，因應疫苗的高使用要求，所以由政府進行統籌便可避免出現混亂情況。另外，對一些較低使用要求的疫苗，徐德義指這種疫苗可在其他注射點注射。

徐德義亦提到，3種疫苗訂購進展，越快進行越好的，可以幫助減輕疾病傳播，注射要科學化、以科學為本及安全，在注射前會有足夠的科學證據，也需要配套，因為大量疫苗來港，要為大量高危人士注射，要考慮詳細的配套，政府正在密鑼緊鼓地進行中。他表示，政府參考世衛等組織及國家，指會為高危人士率先注射，如長者、長期病患、高風險染疫人士如醫護人員等。

就科興疫苗至今亦未有第三期報告，徐德義表示政府會密切留意及溝通，強調安全性非常重要。

至於現行「回港易」安排措施方面，徐德義指政府一直緊密留意香港以外地區的情況，就內地增加個案情況，衛生防衛中心在1月5日宣布新措施，香港居民若在某省市回港而14日內亦到過河北省時，他們須在關口前接受檢測。

對於彩雲豐澤樓污水樣本的情況，徐德義指港大的研究發現有陽性病毒，而數日後的污水亦再度發現陽性病毒，經過相關專家商討後，認為有可能因一開始強制檢測時檢測市民的病毒量不足，所以未能發現新個案，因此未來需做多一次強制檢測。

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記者：曾卓鋒