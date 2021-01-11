【腰痠背痛】林景程擁有專業物理治療師資格　教伸展運動舒緩腰背痛

▲ 林景程親授伸展運動教學。

在辦公室坐一整天，若姿勢不正確易造成腰痠背痛和寒背，嚴重更會造成坐骨神經痛問題。擁有專業物理治療師資格的林景程，為TOPick分享3個在辦公室的錯誤動作和改善方法。林景程更親自傳受伸展運動，有助舒緩寒背問題。

打字姿勢

林景程提醒大家，打字時雙手凌空，令雙手完全沒有承托，加上頭低寒背，長期下去會加速退化。前方胸肌會拉緊，後面背肌不夠力，導致前後肌肉不平衡，便會形成寒背問題。

▲ 林景程示範鍛煉後背肌肉的伸展運動。（梁樂欣 攝）

改善方法：鍛煉後背肌肉的伸展運動有助舒緩寒背問題。

伸展運動：

1.將身體和後腦貼牆

2.雙手貼牆大約90度彎曲

3.雙手貼牆慢慢向上舉

4.後背肌肉有拉扯感覺

5.再慢慢回到90度彎曲狀態

6.重複10次

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低頭玩手機

雙手凌空玩電話沒有承托很容易受傷，加上快速點擊螢幕會令手指容易退化。

▲ 林景程分享玩手機注意事項。（梁樂欣 攝）

改善方法：玩手機時，可將咕臣墊起雙手，令雙手有承托減輕負擔。盡量選擇輕巧的遊戲，避免手指過份勞損，手指便不會承受過多的力量。

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久坐不動

久坐不動會令腰骨和關節承受很多壓力，腰骨的肌肉也不能放鬆，長久下去會引致腰痛，嚴重會造成坐骨神經痛。

改善方法：有空起身走一走，最好1至2小時能走動一下。

伸展運動1：

1.坐在有椅背的椅子

2.向右轉動上身，一手跨過椅背，一手放在椅背上方

3.將上身盡量轉成最大幅度，維持10秒

4.之後身體回到正前方，同樣姿勢往右面轉動

5.轉動上身時，注意雙腳不要跟著轉動

6.同樣動作左右重複10次

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伸展運動2：

1.坐在椅子上

2.將左腳屈起放在右腳上

3.上身微微傾前

4.近屁股位置會有拉扯感覺

5.維持15秒後換腳

6.同樣動作左右重複10次



場地：夕拾x閒社Mellow Out

記者：鄭嘉瑤、梁樂欣

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