講師涉藏製弩判囚1年　上訴質疑原審裁判官不公

▲ 講師岑嘉林涉藏自製弩等物品罪成囚1年，今向高等法院提出上訴。(經濟日報資料圖片)

37歲教大講師於2020年元旦遊行當日，在灣仔被警員截查時，被發現身上藏有自製弩及木棒，警方其後再於其家中搜出弩及箭，講師早前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖管有攻擊性武器罪名成立，判囚1年。講師今（7日）就定罪提出上訴，指原審裁判官錯誤地擅自將元旦當日港島區示威情況以司法認知處理，對上訴人構成不公。法官押後裁決。

涉案上訴人岑嘉林（37歲）的代表大律師關文渭陳詞時指，原審裁判官於裁決時，以司法認知方式指出，2020年1月1日港島區多處有大量人群示威，有極端示威者使用各種武力，因此推論上訴人於灣仔胡忠大廈外管有涉案物件的意圖是為了傷人。

但事實上當日下午約4時，上訴人身處的地方並沒有示威，人流亦稀少，最近的示威場地已是修頓球場，與胡忠大廈相距一段距離，因此裁判官所引用的事情，並不能以司法認知方式處理，而應該透過呈堂證供佐證。而即使裁判官希望以司法認知方式處理上述事情，亦應於審訊期間提出，讓控辯雙方有機會回應，而非於裁決時才突然提出。

法官質疑原審裁判官並非單憑元旦當日的事件而作出推論，亦有考慮上訴人當時衣穿黑衣及攜帶V煞面具等，「以我嘅司法認知，大家喺香港生活咁耐，知道發生咩事」，法官指在1月1日前的示威中，亦曾有人使用弓箭。上訴人一方即指，若法官將1月1日前發生的事亦納入考慮範圍，只是擴闊了司法認知的範圍，亦增加對上訴人的不公平性。

至於警方後來於上訴人家中搜出的弩和箭，上訴人一方質疑，裁判官單憑上訴人於8、9小時前於街上被截查時的衣著和當時社會氣氛，並不足以推論他藏於家中的弩和箭亦是作傷人之用。法官質疑警方於上訴人家中搜出的弩，跟他在街上被截查時所搜出的屬同款，上訴人一方指兩項控罪的證據需獨立考慮。

律政司一方則回應指，1月1日當日於港島區的示威和激烈程度，屬眾所周知的事情，因此裁判官以司法認知方式處理並無不妥，而且裁判官並非只考慮1月1日當天的事情，因此上訴人亦承認，涉案的弩早於1月1日前已改裝。法官聽罷陳詞後，押後裁決。

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記者：楊詠渝