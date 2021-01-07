【無私助人】投身社會服務助自閉童走出困境　單親媽盼用愛包容︰救孩子也救父母

▲ 潘嘉麗創辦非牟利慈善機構「愛・傳遞」，幫助自閉症家庭走出困境。

自閉症孩子需要更多關愛，照顧他們的父母同樣需要支援。非牟利慈善機構「愛・傳遞」創會主席潘嘉麗（Kitty）早年縱橫商界，離婚後獨力撫養兩個女兒，並投身社會服務。近年機構以自閉症家庭為服務對象，為自閉兒童提供治療，同時透過家長培訓幫助父母。潘嘉麗堅持「救孩子也救父母」，令數十個家庭得以重生。

見證留守兒童哀歌

潘嘉麗從事服飾製造業逾20年，在10年前，她開始想「做一盤能回饋社會的生意」。在全職從事社會服務之前，她曾有兩年到中國內地多個省份，協助當地的留守兒童，親身見證缺乏父母關愛的孩子哀歌。直至一次去雲南山區，她在途中一度舉步維艱、呼吸困難，以為自己出現高山反應，情況持續數天後，只好結束這次探訪。

▲ 潘嘉麗有感患上自閉症的孩子愈來愈多，尤其基層家庭欠缺支援。（黃建輝攝）

回港後，潘嘉麗求醫才發現血管閉塞，更險些中風，其後進行俗稱的「通波仔手術」（冠狀動脈介入治療術）。礙於健康狀況，她不得已放棄內地的社會服務工作。

我自知身體不好，難以再去山區服務，但我很喜歡社會服務，於是決定結束生意，全身投入慈善工作。

潘嘉麗深信「愛是最大力量」，靠著積蓄於2013年成立「愛・傳遞」機構，並於2015年註冊為非牟利慈善組織。最初兩年她與志同道合的同路人一起籌辦機構，當時仍未有特定的服務對象，不過一次經歷令她立下決心，全心全意幫助自閉症兒童。

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救助自閉症家庭重生

有一次，她出席一個有關自閉症的講座，發現這個世代患自閉症的孩子愈來愈多，尤其基層家庭欠缺支援，當中更有不少2至6歲確診兒童的隱蔽家庭。她嘗試代入自閉症孩子的父母角度，因此確定機構的服務方向，就是為2至6歲來自基層家庭的自閉症兒童提供一年服務。只是資金有限，機構在一至兩年間只能為10個家庭提供服務。

我們讓孩子直接治療，也有家長培訓、夫婦輔導，希望父母知道如何帶動自閉症孩子健康成長。不單救孩子，而是救整個家庭。

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離婚後潘嘉麗成為單親媽媽，獨力湊大兩個女兒，自己與女兒都嘗過家庭陷入低谷，她深切體會到教育父母，拯救整個家庭比只救孩子一個重要。眼見自閉症青年求職處處碰壁，於是她創辦社企「綠悠天」，透過「魚菜共生」生態系統，為他們提供就業機會，培養他們對魚菜共生的興趣，並協助他們進一步成為「魚菜師」。

「魚菜共生」系統建構好後，只需餵魚、培苗、測水質及收割。這是一種重覆性工作，既不用面對太多人，而且可以對著一片綠，適合自閉症青年。

深信愛是最大力量



這些年投身社會服務，潘嘉麗體會到無論提供多少協助，必須以愛行先，當受助人感受到被關心，才能建立信任。她憶述，4年前在一個商場舉辦展覽，當時有一位媽媽在附近踱步，後來得知對方育有一名自閉症孩子，丈夫知道孩子自閉後離母子而去，這位媽媽只能獨力撫養孩子，箇中辛酸無人明白。

▲ 潘嘉麗深信生命是以愛為基礎，希望凝聚不同界別的力量，幫助有需要的社群。（受訪者提供相片）

潘嘉麗與這位媽媽傾談，雖然機構無法即時為她提供實際的幫助，但對方感謝潘嘉麗樂意聆聽她的苦況。潘嘉麗盼望大眾對自閉症群體表達多一點愛︰

如果你在街上見到有小朋友瞓地扭計、踢東西，先不要批評他沒家教，可能他有自閉症特徵，不懂宣洩，只能用最原始的方法表達。

在疫情下社會充斥著憂慮與怨氣，她認為只要每人多行一步，對別人善良一些，世界就多一點愛。

這個農曆新年，「愛・傳遞」舉辦賀年糕點慈善義賣活動，每買一盒糕點，機構便贈送一盒蘿蔔糕及口罩給基層人士，受惠群體包括自閉症家庭、基層家庭、獨居老人、戒毒復康人士等，詳情及購買可瀏覽機構網頁。

【潘嘉麗家庭故事】

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記者︰駱秀玲