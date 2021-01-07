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【肥貓求救】黃貓遭遺棄大雪下流浪瀕死　肉球手敲窗求助獲善心人送院

休閒消費 18:36 2021/01/07

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加拿大一隻愁眉苦臉的流浪黃貓在雪地凍傷，牠用肉球手敲窗求救。

嚴寒雪地下，加拿大一隻愁眉苦臉的流浪黃貓出現在窗前，貓貓在大雪下凍傷，身體虛弱，牠用僅餘的力氣到一戶民居，舉起胖胖的肉球手敲窗求救，其無辜慘慘樣令人心痛，女屋主救起黃貓，聯絡動物救援中心，獸醫推斷貓貓是因病被棄養。

在雪地下，一隻黃貓伸手敲窗向人類求救。（圖︰One cat at a time facebook）

雪地下流浪貓敲窗求助

綜合外媒報道，一位來自加拿大魁北克（Quebec）的女士，在2019年時情人節當天，發現一隻溫馴的流浪黃白貓，牠用肉球手敲窗，似是向人類求助，雖然貓貓看起來肥大，但見牠捱凍，披毛污糟很虛弱，樣子淒慘。

該女士立即拍下貓貓照片，並傳送給非牟利救援貓貓組織Un Chat à la Fois（One cat at a time），組織創辦人Marie Simard建議女士救起貓貓。該組織在去年尾分享了當時救援黃貓的詳細情況及貓貓近況。

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疑滿身是病遭棄養

Marie回想看到貓貓的照片，心都碎了，促請對方帶牠去看獸醫，不消30分鐘，牠已在診所內。黃貓自行走進籠內，抵達診所後亦非常隨和，任由獸醫檢查、驗血及照X光，完全不似流浪野貓。經獸醫檢查後，發現黃貓咪有爛牙、凍傷、被咬傷、流血，身上滿是蝨，並有糖尿病及皮膚過敏等問題，眼睛亦需要動手術，獸醫指出︰

如果沒有得到即時幫助，貓貓應該撐不過冬天。

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寄養主人收養給予溫暖的家

Marie認為黃貓是遭棄養，若牠是在外面出生的野貓，不會如此溫馴，估計不負責任的主人負擔不起醫療費而遺棄牠，之後到處查探失貓告示，也沒有發現。後來黃貓仔改名為Aslan，靈感來自奇幻小說《納尼亞傳奇》（The Chronicles of Narnia）中的獅子。

Aslan肥貓仔獲救後到了一處寄養家庭，跟寄養主人的貓貓相處融合，人見人愛，寄養主人更決定正式收養Aslan，給牠溫暖的家。

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責任編輯︰顏紫燕

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