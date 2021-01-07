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【朱慧敏結婚】未婚夫是心臟名醫曾替林盛斌做手術　疑跟朱慧敏早同居半山愛巢

娛樂 18:18 2021/01/07

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現年39歲的朱慧敏今日（1月7日）新年報喜，與醫生男友陳良貴入紙註冊結婚。42歲的陳良貴醫生可說是鑽石筍盤，他為養和心臟科專科名譽顧問醫生，也是香港大學內科學系名譽臨床助理教授。

在2018年，陳良貴曾為林盛斌（阿Bob）做「通波仔」手術，事後Bob上載二人合照，更形容陳醫生為鑽石王老五，公開為他徵女友。

朱慧敏被揭發婚事。（視覺中國）

未婚夫住司徒拔道豪宅

據陳良貴與朱慧敏入紙註冊所報稱地址，二人現住在半山司徒拔道，即疑似早已同居。朱慧敏接受傳媒查詢婚訊時，以「陳醫生同我祝各位身體健康、生活幸福美滿」十分甜蜜。

在過往，陳良貴不時接受傳媒訪問講解健康資訊，他早年接受訪問時透露，工餘喜歡健身、打網球及爬龍舟。

陳醫生解釋，因為做某些手術需要用X光，他要穿上近廿磅用鉛做的衣服，而且有些手術時間需要長達5至6小時，故此要保持良好的體能以應付工作。

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據了解，朱慧敏與陳良貴醫生透過共同認識的朋友介紹，二人拍拖初期經常有戶外及行山活動，其中一個好朋友是王賢誌。經常與朱慧敏出入會所做運動，不過二人都表現低調。

前EO2成員彭懷安秘婚娶保險業女友　Eddie向舊愛朱慧敏送祝福

Bob曾大讚陳醫生。（取自IG）

同場加映：鄭子誠劉倩怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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