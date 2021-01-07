涉縱容囚犯獄中使用手機　兩懲教員及3囚犯被控轉介區院處理

▲ 涉縱容囚犯獄中使用手機等，兩懲教員及3囚犯被控，今於西九龍裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

塘福懲教所早前被揭發有懲教助理縱容在囚人士使用手提電話，及協助對方將未經授權的香煙帶進監獄，涉案兩名懲教助理及3名囚犯分別被控兩項串謀犯公職人員行為失當罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院提堂。5名被告暫毋須答辯，案件押後至2月18日再訊，以待轉介至區域法院審理的文件，5名被告均獲准保釋候訊。

涉案5名被告分別為43歲一級懲教助理楊敬倫、26歲二級懲教助理李浩維、28歲在囚人士劉燕俊，以及兩名已出獄的無業男子張銳明（36歲）及林翰祺（23歲）。

楊、劉兩人被控1項串謀觸犯公職人員行為失當罪，控罪指兩人於2020年7月16日至10月23日期間，一同串謀，在楊身為懲教署一級懲教助理、於塘福懲教所擔任維修組主管人員履行公職期間，無合理辯解、蓄意地作出不當行為，即縱容在囚人士劉於塘福懲教所未經授權而管有及使用一部手提電話，以及協助劉改善上述手提電話的儲值於信號接收情況。

另外，李、劉、張及林4人亦被控1項串謀觸犯公職人員行為失當罪，控罪指4人於2020年7月16日至10月23日期間，一同串謀，在李身為懲教署二級懲教助理、於塘福懲教所擔任維修組主管人員助理履行公職期間，無合理辯解、蓄意地作出不當行為，即縱容在囚人士劉於塘福懲教所未經授權而管有及使用一部手提電話，以及為劉將未經授權的香煙引進塘福懲教所。

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記者：楊詠渝