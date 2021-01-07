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【銀行花紅】滙豐削減職級6至8的基層員工花紅　總體薪酬大致上仍持平或有些微上升

社會 18:36 2021/01/07

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滙豐銀行今日向員工發通知，整對基層員工2020年度的花紅評分模式，將取得不同表現評分的員工，花紅上限劃一下調約22%。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情令全球經濟重創，去年裁減多人以進行重組的滙豐銀行今日向職級6至8的基層員工發內部通知，稱因應去年外圍環境對業務及集團業績造成重大影響，故下調2020年度的花紅分發上限22%。滙豐發言人回覆查詢時表示，考慮到有關職級員工在困難時期的努力付出，而總體薪酬大致上仍持平或有些微上升，同時表示非常感謝同事諒解。

滙豐銀行今日向員工發通知，整對基層員工2020年度的花紅評分模式，將取得不同表現評分的員工，花紅上限劃一下調約22%。內部通知又列明，作出調整是綜合考慮到集團及業務表現、員工薪酬福利、股東及監管機構等持份者的預期。

在2019年開始，滙豐改用統一的四級制「標準可變薪酬」制度，按照年度考核的工作表現及操守評分，計算基層員工該年度可以分發的花紅，其中表現最好的員工可獲相當於3個月固定薪酬的花紅。根據最新的安排下，表現最好的員工今年只可獲最多2.33個月的花紅。

滙豐發言人回覆查詢表示，2020年外在環境充滿挑戰，集團業績亦因而受到影響，去年第三季列賬基準稅後利潤減少62%、經調整稅前利潤則減少44%。發言人續指，有見及此，調整6至8職級員工的制度化評分模式花紅。考慮到有關職級員工在困難時期的努力付出，總體薪酬大致上仍持平或有些微上升，又補充非常感謝同事諒解。

截至去年9月底止，滙豐在全球僱用的全職員工約23萬人，較2019年底減少5,034人，去年亦全球裁員3.5萬人。香港分部方面，滙豐去年9月裁減多人，涉及零售、私人銀行及保險部門的資訊科技等部門。

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責任編輯：曾卓鋒

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