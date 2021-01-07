疑未按法庭命令交出BNO　胡志偉還押明早再處理

▲ 胡志偉疑未交出旅遊證件，今於西九龍裁判法院遭還押候訊。(經濟日報資料圖片)

前民主黨主席胡志偉早前涉呼籲他人參與去年7.1遊行，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪及後獲法庭保釋候訊，其間須交出旅遊證件及不准離港，惟日前胡志偉涉違《港區國安法》被捕，警方懷疑他涉藏起BNO，未有交予法庭。胡今（7日）午被押往西九龍裁判法院提訊，控方申請撤銷胡的保釋。案件押後明日（8日）繼續處理，以待辯方索取及審視文件，胡須還押懲教看管。

被告胡志偉（58歲），早前被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，1項舉行或組織一個未經批准集結，以及1項明知而參與未經批准集結罪。

胡今午被帶到西九龍裁判法院提訊，控方申請撤銷他的保釋。辯方則申請押後，以待索取及審視文件後，再作回應。

裁判官將案件押後至明日（8日）繼續處理，其間胡須還押懲教看管，裁判官另批准辯方拆開胡的犯人財物袋。

控罪指，胡於2020年6月30日在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結；及於2020年7月1日，在灣仔軒尼斯道及杜老誌道一帶組織，及參與1個未經批准集結的公眾遊行。

同案被告包括陳皓桓（24歲）、曾健成（64歲）、徐子見（53歲）、陳榮泰（56歲）、朱凱迪（43歲）、梁國雄（64歲）及鄧世禮（58歲）。

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記者：王仁昌

