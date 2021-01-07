政府一連4日回收家居聖誕樹　送往全港十個社區環保站兼儲積分【附地址】

▲ 環保署採購大型工業級木材破碎機，現時置於屯門T·PARK。（環境局圖片）

聖誕慶節後，家用聖誕樹拆除燈飾裝飾後，可送往政府認可地點回收。由明日（8日）至下周一（11日），9個「社區環保站」或屯門環保園，可回收兩米或以下的家居聖誕樹。

▲ 聖誕樹回收地址。

今年環保署跟新設「綠綠賞積分計劃」合作，於此收集期在「社區環保站」參與回收聖誕樹，可換「綠綠賞」積分卡，之後憑卡可賺取回收積分並有賞。

環境局局長黃錦星於fb發文稱，聖誕樹回收有多元出路，包括化作生物質，用於小蠔灣廚餘廠「O∙PARK1」。在堆肥過程中可作膨鬆劑、或用於種植，以至堆填區覆蓋物等。

環保署已採購大型工業級木材破碎機，首部碎木機裝置在屯門T·PARK的相鄰政府撥地內，將塌樹斷枝等破成碎木。而碎木可製成不同大小的木碎，作多元實益用途。

若於1月12至25日期間，市民／工商機構仍需回收聖誕樹，請先與環保署承辦商預約（電話：5743-9221)，並送至「環保園」。工商機構相關天然聖誕樹，則送中央收集站「環保園」。

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責任編輯：吳卓峰