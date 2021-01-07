大灣區青年就業計劃2,000名額或再加碼　羅致光：最快4月開工

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，明日（8日）將公布大灣區青年就業計劃細節。（資料圖片）

施政報告提出「大灣區青年就業計劃」，勞工及福利局局長羅致光今日（7日）表示，計劃名額2,000個，當中約700個屬創科職位，其餘名額並無指定工種，港府會就名僱員劃一向企業提供1萬元津貼，最低月薪1.8萬月，最快可於今年4月開工，明日（8日）將公布計劃細節。

羅致光在立法會人力事務委員會表示，政府曾與不同企業接觸，形容反應相當良好，有信心可用盡2,000個名額，每個職位最低月薪為1.8萬元，為期最長18個月，且項目具靈活性，2019至2021年畢業的大學生均參與，若計劃反應熱烈，不排除增加名額。

另外，多名議員關注失業人士支援，有議員批評政府對於設立失業援助金的態度敷衍。羅致光回應指，當局聽到社會訴求，除放寬綜援門檻，亦不斷探討多個方案，惟設立失業援助金存在道德風險，例如考慮如何證明市民「失業」、會否與僱主「打龍通」等，以防止濫用。

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責任編輯：馮琪雅