【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸慘死　疑犯母親喊冤：兒子是同性戀

▲ 菲律賓23歲空間疑遭12男性侵致死，其中疑犯的母親為兒子喊冤，聲稱兒子是男同性戀者。

菲律賓一名23歲空姐參加跨年派對後，翌日被發現陳屍酒店浴缸，下體撕裂殘留精液，懷疑生前遭集體性侵，目前已拘捕3名嫌疑犯，9名疑兇在逃，案件引來全球關注。網民肉搜11名男子的相片及個人資料公審，其中一名男子是菲律賓知名女藝人的兒子，二人昨日接受CNN訪問時激動喊冤，聲稱自己是男同性戀者，從未與女性發生性關係。

▲ 23歲Christine Angelica Dacera在除夕夜派對疑遭12男性侵致死。（xtinedacera IG）

綜合外媒報道，23歲的菲律賓空姐Christine Angelica Dacera在除夕夜當晚與朋友一同入住馬尼拉一間酒店開派對，但在隔天中午她被發現陳屍在酒店房間的浴缸，身體多處瘀傷、下肢有割痕及下體撕裂殘留精液，目前有關部門正等待詳細的屍體檢驗及毒品報告。警方已拘捕3名男子，9名嫌疑犯尚未逮捕歸案。

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女星兒子稱自己是男同性戀者

▲ Gregorio de Guzman與媽媽Claire de la Fuent接受CNN訪問喊冤。（影片截圖）

被網民肉搜的11名男子之一，其中一名是男子Gregorio de Guzman，他是菲律賓著名女藝人Claire de la Fuente的兒子。二人接受CNN訪問時指，

我是男同性戀，從來都沒有與女生發生過性關係，沒有性侵Christine、也不可能會，拜託大家不要再傳不實的謠言，我當時已經盡全力搶救她的生命。

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聲稱下肢瘀傷或因搬動引致

Gregorio回想起當時指，當時見Christine 躺在浴缸內，發現時已沒有意識，並立刻為她做心肺復甦，惟最後無法恢復心跳，眾人將Christine 從浴缸中抱出，

那時她的身體仍是暖的，我真的以為她會醒來，而她身體的瘀傷可能是我們搬動她引致。

期間，Gregorio多次重申自己是男同性戀者，從未與女性發生性關係，他表示，當晚有其他男同性戀者在場開派對。

女星替兒子喊冤 望以法律解決

女藝人Claire眼見網民對兒子惡言相向，紛紛替兒子喊冤：

我的兒子真的是男同性戀者，他不可能侵犯Christine ，希望大家讓法律和警方調查，而不是私底下公審，這樣對我的兒子好不公平。

警方透露，Christine曾向朋友表示「飲料怪怪的」，其後身體開始不適，懷疑飲品遭人下藥。除此，Christine與朋友入住2209號房，途中2207號房的住客突然加入，案件發生後，鄰房的住客消失得無影無蹤，目前警方正在通緝其他9名疑犯。

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責任編輯︰王明芳