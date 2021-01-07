【虛擬旅行】旅發局辦虛擬旅行及美食團　「在家旅行」滿足旅客來港慾望

▲ 旅發局先後舉辦「虛擬美食團」及「虛擬旅行團」，滿足各地傳媒及旅客來港旅遊的慾。（《旅發局+》短片截圖）

新冠肺炎疫情令港人未能外遊，旅客亦不能訪港。旅發局為滿足各地傳媒及旅客來港旅遊的慾望，先後舉辦了「虛擬美食團」及「虛擬旅行團」，供海外人士「在家旅行」，足不出戶也能了解香港實況。

旅發局發布最新一期《旅發局+》，介紹局方如何利用不同類型的虛擬旅行團 (virtual tour)，維持國際曝光，其中外國傳媒雖不能親身來港參加去年的「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局邀請名廚楊尚友作嚮導，帶領60家海外媒體參加「虛擬美食團」，到訪舊式茶樓、醬油舖、大排檔、到街市買雞蛋等，更到訪有參與「網上大師班」的澳洲名廚Shane Osborn餐廳作客試食。

▲ 「香港美酒佳餚巡禮」舉辦了多場「網上大師班」。（《旅發局+》短片截圖）

旅發局事前便按行程向「團友」送上公雞碗、中式茶杯、茶葉、豉油、烹調刮刀等具本土特色的禮品，讓他們可以事後跟著製作「黯然銷魂飯」，並一嚐「水滾茶靚」的滋味，親身體驗香港地道美食文化。

此外，旅發局亦與日本的旅行社合作推出「虛擬旅行團」，讓日本人在家旅行遊香港，截至去年12月，已經舉辦了10團，有超過130人參加。日本人可透過片段從第一身視角看著旅遊車穿越香港公路、暢遊黄大仙祠及認識具代表性的香港美食；行程更會現場直播尖沙咀實況，亦包括參加酒店虛擬導賞團，模擬體驗入住海景套房等。

▲ 旅發局祝願全世界的朋友新一年都能健康平安。（《旅發局+》短片截圖）

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記者：陳曉瑩