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【放題優惠】ClubONE推小菜點心放題每人$148起　任食36款菜式兼送原隻鮑魚酥【內附詳情】

社會 19:49 2021/01/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

ClubONE推小菜點心放題每人$148起。（ClubONE提供）

港府繼續禁止食肆晚市提供堂食，不少人都選擇午市時段出外享受美食，食肆亦推陳出新吸客。大型食府ClubONE（會所1号）推出小菜及點心放題 - 「天天放題」，食客可在3小時內任點任食36款小食、小菜、點心、粉麵，包括金沙涼瓜條、黃金流沙包、避風塘龍躉腩、黑松露元貝炒蛋等，每位收費148元起，入座更送5款特式食品，包括黑魚籽原隻鮑魚酥。

ClubONE推小菜點心放題每人$148起。（ClubONE提供）

ClubONE推小菜點心放題每人$148起。（ClubONE提供）

ClubONE「天天放題」詳情：

供應時段 午市：11:30-14:30；下午茶：15:00-18:00
供應場地 愉花園（荃灣愉景新城商場3樓3005號舖）
電話：3582 4085
優惠價： 星期一至五：$148（原價$211）；星期六、日及公眾假期：$168（原價$240）
博藝會（黃埔天地螢幕圈4及4M樓）
電話：2766 9703
優惠價： 星期一至五：$148 （原價$211）；星期六、日及公眾假期：$168（原價$240）
維港皇宴（尖沙咀麼地道68號帝國中心1樓）
電話：3962 1188 優惠價： 星期一至五：$168（原價：$240）；星期六、日及公眾假期：$198（原價：$283）
供應條款 *只適用於堂食，不設外賣及攜走
*另收茶芥及加一服務費 (以正價計算)
*菜式如有任何更改，或停用期，或個別菜式售罄，恕不另行通知
*如有任何爭議，ClubONE 保留最終決定權
資料來源 ClubONE（會所1号）

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更多任食的特色小菜及點心，點擊圖片即睇：

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《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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