【放題優惠】ClubONE推小菜點心放題每人$148起　任食36款菜式兼送原隻鮑魚酥【內附詳情】

▲ ClubONE推小菜點心放題每人$148起。（ClubONE提供）

港府繼續禁止食肆晚市提供堂食，不少人都選擇午市時段出外享受美食，食肆亦推陳出新吸客。大型食府ClubONE（會所1号）推出小菜及點心放題 - 「天天放題」，食客可在3小時內任點任食36款小食、小菜、點心、粉麵，包括金沙涼瓜條、黃金流沙包、避風塘龍躉腩、黑松露元貝炒蛋等，每位收費148元起，入座更送5款特式食品，包括黑魚籽原隻鮑魚酥。

▲ ClubONE推小菜點心放題每人$148起。（ClubONE提供）

▲ ClubONE推小菜點心放題每人$148起。（ClubONE提供）

ClubONE「天天放題」詳情：

供應時段 午市：11:30-14:30；下午茶：15:00-18:00 供應場地 愉花園（荃灣愉景新城商場3樓3005號舖）

電話：3582 4085

優惠價： 星期一至五：$148（原價$211）；星期六、日及公眾假期：$168（原價$240） 博藝會（黃埔天地螢幕圈4及4M樓）

電話：2766 9703

優惠價： 星期一至五：$148 （原價$211）；星期六、日及公眾假期：$168（原價$240） 維港皇宴（尖沙咀麼地道68號帝國中心1樓）

電話：3962 1188 優惠價： 星期一至五：$168（原價：$240）；星期六、日及公眾假期：$198（原價：$283） 供應條款 *只適用於堂食，不設外賣及攜走

*另收茶芥及加一服務費 (以正價計算)

*菜式如有任何更改，或停用期，或個別菜式售罄，恕不另行通知

*如有任何爭議，ClubONE 保留最終決定權 資料來源 ClubONE（會所1号）

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記者：陳曉瑩