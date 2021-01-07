港府稱無懼制裁威脅　對某些海外政府官員言論感震驚

美國國務卿蓬佩奧發聲明回應，逾50名民主派人士被捕，明言考慮實施制裁。政府發言人今日表示，無懼任何海外政府的制裁威脅，亦會毫不猶豫，譴責粗暴干預香港事務的外國或境外勢力。

政府發言人續指，某些海外政府官員，似乎作出持某種政治理念的人，應不受法律制裁言論，對有關言論感到震驚，強調香港對其法治引以自豪，不論嫌疑人的政治背景，執法機關都有責任，對違法行為採取行動，而拘捕行動是根據證據作出，並嚴格按照法律和修例行事。

政府發言人又指出，港區國安法清楚列明，所規定的4類罪行和刑罪，當中有特定條文保障市民的權利和自由，認為港區國安法是與其他司法管轄區的類似法律看齊，甚至更佳，批評海外評論者是妄語詆毀港區國安法，明顯是雙重標準，「暴露他們對中華人民共和國和香港的偏見。」

政府發言人認為，政見上的多元，與試圖嚴重破壞政府依法履行職能之間，是存在清晰的界線，直言任何國家都不會容忍這種歹毒的圖謀。

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記者：陳宛彤