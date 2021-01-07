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【新冠肺炎】上水鄧顯紀念中學男教師初步確診　最後上課日為今日

社會 20:21 2021/01/07

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（經濟日報資料圖片）

本港今日（7日）新增33宗新冠肺炎確診個案，疫情有緩慢回落之勢，香港道教聯合會鄧顯紀念中學一名男教師今日（7日）證實初步確診，今日亦有回校上網課，但過去14日無接觸學生，暫無其他教職員列為密切接觸者，校方即日為校園進行清潔消毒，明日（8日）及後日（9日）將暫停校內面授課程及活動，下周舉行的中三級實體考試或要轉為網上。

校長黃信德表示，該名男教師因感到身體不適，昨進行自願檢測，今早仍有返校工作，今午始接獲衞生署通知初步確診，並告知校方，學校已即時通報衞生署及教育局。

他指，最近只有中六級回校進行面授課，而該名教師並無任教中六級；明日的中六級面授課將轉為網上，其他教師可選擇在家監考本周末舉行的其他級別網上考試；而該校下周安排中三級實體考試，以及中六實體課，亦有機會轉為網上，校方正等待衞生防護中心給予進一步建議。

根據該校通告，一名教師今日初步確診，最後上課日為今日，現時已再次作檢測及等待接受治療；有關教師未有任教中六級，過去14日亦無與學生接觸，亦無與校內教職員午膳，與校內職員接觸是亦有戴上口罩。

校方按教育局指引及學校法團校董會同意，學校規定於1月8日及9日暫停校內面授課程及活動，中一、中二本地生及中四、中五生考試將改為網上應考，中一及中二跨境生則到深圳試場出席異地同考；至於中三及中六則按原有時間表改為網上課堂。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡、馮琪雅

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