【生命小戰士】心痛5歲白血病女兒捱針甩頭髮　港媽為母則強辭工陪愛女抗癌魔

▲ 波波在約2歲半時發現有急性淋巴白血病，如今5歲了，很叻地快將完成近3年的抗癌治療。

白血病在2年多前突襲女童「波波」，2歲多小人兒根本不知道甚麼是癌症，不明白為何要打針，不明白為何會掉頭髮，往返醫院變成日常。媽媽Anna一度很自責，胡思亂想是否出於自己的問題，恨不得為女兒承受一切。為母則強，媽媽很快振作陪伴愛女勇抗病魔，如今，漫長的治療將完成。

2歲半女兒確診急性淋巴白血病

近3年時間對於Anna一家來說很漫長，如今雨過天晴，血癌女兒波波將完成治療，可以開心過童年。Anna跟丈夫育有兩女兒，在2015年12月誕下細女時，BB體重8磅多，在生長線中，常處於中上游90以上，爸媽為肥嘟嘟的細女取了「波波」的乳名。

▲ Anna、丈夫與大女兒陪伴波波一起積極抗病。（圖片︰受訪者提供）

波波在約2歲半時發現有急性淋巴白血病，當時幾經轉折才找出健康出問題的原因，Anna回想︰

那時女兒經常發燒，一星期發一次燒，隔一星期重複地發燒，情況持續，感到很奇怪，面青口唇白，但尚叫精靈。

爸媽擔憂女兒的情況依然未有改善，初時家庭醫生建議先觀察，之後看其他醫生指女兒患流感，再看家庭醫生進一步驗血，發現女兒嚴重貧血，轉介至威爾斯親王醫院，確診患上急性淋巴白血病。

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媽媽心痛不斷自責

白血病是血癌的一種，只有2歲多的女兒就要承受癌症痛苦，媽媽當時不斷自責，初次聽到此病時︰

為甚麼小朋友有白血病癌症？腦中不停在想是否遺傳，我是否做錯事，整個人很亂。亂想是否我有基因問題遺傳了BB，又擔心大女會否有事等等。

醫生否定波波的急性淋巴白血病是跟遺傳有關。Anna跟家人難以接受，猶如晴天霹靂。

打針甩頭髮不停哭

面對女兒病況，Anna跟家人很快堅強起來，坦言雖然很擔心，但不得不叫自己勇敢面對，為母則強。當時波波只有2歲多，年紀小的她未有意識自己患病，只是奇怪有人拮她要打針，不停哭。媽媽很心痛︰

女兒年紀太小，我只會簡單解釋身體有病菌，所以要打針，幾歲人仔怕打針情有可原，我會給一粒糖鼓勵她，她邊食邊喊住打針。

▲ 波波是生命小戰士，雖然害怕打針，但會接受治療，很叻女！（圖片︰受訪者提供）

白血病患者抵抗力低，需注重衛生，經常洗手。波波進行化療，藥物會破壞身體的好壞細胞，女兒要戒口，注意飲食，不吃過冷過熱食物，確保食物徹底煮熟，購買食物都會盡量揀選獨立包裝。

此外，受化療影響，波波甩頭髮，差不多變成光頭，見到很不開心，爸媽亦心感難受，曾經嘗試給女兒戴假髮，但她不喜歡。

辭職照顧兩女兒

忙於照顧細女外，Anna還要分身湊大女。大女現時7歲，家姐很愛錫妹妹，兩姊妹很愛動畫Frozen，將自己代入其中兩姊妹的角色，互相支持，展示堅強一面。而波波確診時，家姐只是4歲多，兩女兒同樣愛黏著媽媽，見媽媽花很多時間在妹妹身上，也有扭計的時候。媽媽感愧疚︰

當時女兒住院一個月，之後隔2至3日也要返醫院。由於抵抗力低不宜常乘坐交通工具接觸多人，而婆婆家較近醫院，我跟波波就住在婆婆家。初時確診後2個月，沒有多見大女。

為了照顧女兒，Anna初時獲公司允許停薪留職，過了半年，不想阻礙公司聘請他人，決定辭職做全職媽媽照顧兩女兒，她很感謝上司及同事的體諒。

▲ 爸媽陪伴孩子抗病很心痛，Anna有感不要獨自承受壓力。（圖片︰受訪者提供）

勉勵病者家屬勿獨自承受

波波治療達2年9個月，在將近3年的治療過程中很難熬，受訪時療程將近完成。身為病人家屬，Anna跟女兒有參與《生命小戰士會》病友活動，互相勉勵分享，她有感孩子患病，父母不要獨自去承受痛苦︰

如果有不開心不要收埋，找人傾訴，也要見朋友，有時找人幫手照顧孩子1、2小時，有自己時間。

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寫信給未來的自己

在去年12月波波5歲生日，疫情下，Anna一家未有大肆慶祝，只留家吃蛋糕，以及一起參與寫明信片給未來自己。好動的波波在治療進程比較理想，有時會問媽咪有甚麼可做、可否出街，她的願望想去旅行睇雪，可知道在她確診隔2天，一家人原訂要去日本。

Anna寫明信片給十年後的自己，下筆時不禁想像波波將來穿起婚紗時是否還是肥妹仔，她最大的心願是女兒健康快樂，而對於自己，除了日後想重返職場外，在母親角色上她期望︰

做個更好、更稱職、更體貼的母親，希望跟女兒做好朋友，遇到任何問題都會找媽咪，做一個好的聆聽者。

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記者︰顏紫燕