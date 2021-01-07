【新冠肺炎】​政府宣布維持疫情嚴峻地區來港限制及檢疫安排　曾留英國南非續禁抵港

▲ 當局稱，會每兩周檢視有關安排，並公布是否有需要作出調整。（資料圖片）

政府今日（7日）公布，有必要維持對中國以外地區逗留的抵港人士，實施更嚴緊的21天強制檢疫要求。當局稱，會每兩周檢視並公布是否有需要作出調整。



政府發言人稱，因應英國及南非出現不同的新變種病毒，專家初步估計傳播力可能大增並且已經在當地廣泛傳播，為防範未然，去年底刊憲指明，限制所有於登機當天或之前21天曾逗留英國或南非超過兩小時的人士，將不會獲准登機前來香港。



同時，考慮到有專家認為少部分人潛伏期可能超過14天，加上全球疫情正出現急劇變化，政府亦於去年底修例，容許彈性按防疫需要指明從個別地區抵港人士的強制檢疫期，最多28天；以及抵港人士於抵港前在其他地區逗留而訂定檢疫及登機要求的期限，最多28天。

政府亦由去年12月25日起，規定所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，不論經機場或陸路口岸抵港，均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。



全球疫情持續嚴峻，政府經檢視全球最新疫情發展後，政府認為有必要維持限制曾逗留英國或南非人士登機來港的措施，以及曾在中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。



政府一直密切監察全球及本地疫情的發展，包括疾病在個別地區的蔓延程度和模式，並會經常檢視從世界不同地區回港人士的防疫措施要求，在有需要時作出調整。就曾在英國或南非逗留人士的登機到港限制，以及曾在中國以外地區逗留人士的強制檢疫要求，政府會每兩周檢視並公布是否有需要作出調整。

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責任編輯：吳卓峰