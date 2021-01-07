「食品芝麻官」出動　教大眾抗菌

食安中心預告多時的電影頻道剛剛上綫，首作反轉港產片經典《九品芝麻官》，教大家預防沙門氏菌，值得一看！

動畫《食品芝麻官之清官難審沙門氏》長近4分鐘， 甫開始即見到有男子狀告「沙門氏」，指斥家中各人吃過她預備的餸菜之後又屙又嘔，誰知她嚎哭辯稱自己只是「戚秦氏」。

食品芝麻官動身緝拿真兇前，再借原作經典場景，提醒大家吃雞蛋必須全熟，加上做足精明選擇、保持清潔、生熟分開、煮熟食物和安全存放溫度5大要點，才能預防食源性疾病。

除了主人公配音員「星仔」的聲語調極似周星馳，短片不少細節都教人捧腹，如將戚秦氏亂繹成「Sosorrylla」來跟「Salmonella」對比，又安排沙門氏菌在煎蛋上「彈出彈入」，告誡市民雞蛋內外都可以含有該菌。

食安仔和食安妹妹最後坐着電視機前，交談補充重要資訊，烚蛋應烚至蛋黃熟透和凝固才可吃，不喜歡全熟者，又或製作沙律醬、意式芝士餅Tiramisu和溫泉蛋時，可選購經巴士德消毒的雞蛋，減少進食到沙門氏菌或金黃葡萄菌等的風險。

食安仔指，漢堡扒、碎牛肉、內臟等經過屠宰加工，生奶和生奶製品未經消毒，同樣較易受沙門氏菌污染，高危人士如長者、嬰兒、孕婦和長期病患者都要小心，應吃全熟食物。

責任編輯：姚沛鏞