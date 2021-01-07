53名被捕民主派陸續獲淮保釋　黃碧雲：被要求半年內不准離港

▲ 工黨吳敏兒已獲准保釋。(工黨提供圖片)

警方日前以港區國安法第22條「顛覆國家政權罪」拘捕53名民主派，指他們涉於去年7月舉辦及參與民主派初選，是意圖癱瘓政府運作，當中6人涉組織及策劃，其餘47人涉參與。據悉，大部分人昨晚約8時起陸續獲准以三萬港元保釋，條件是必須交出所有旅遊證件，半年內均不能離港。

多名民主派被捕近39小時後，昨晚陸續獲准保釋，包括區議員梁晃維、民主黨黃碧雲、公民黨譚文豪、郭家麒、李予信；社民連岑子杰、梁國雄、荃灣區議員岑敖暉、民協副主席何啟明、工黨吳敏兒、獨立的劉偉聰等等，料其餘人士會於深夜前陸續獲准保釋。消息指，他們暫時不會被檢控，但需於下月10日回到各警署報到。

▲ 公民黨譚文豪。

黃碧雲於保釋後批評，政府此舉是在利用國安法打壓異見，「這不是法律問題，而是利用法律打壓政治異見的工具」，是對「一國兩制」很大的嘲諷，質疑未來是否只容許建制派參與選舉。

黃碧雲相信，民主派未來再舉辦初選機會低，但有信心香港人不會因此畏懼投票。她又提到，警方已充供其護照、回鄉證及電子產品等。同樣獲淮保釋的岑子杰就稱，未見過世界上有地方，只參與初選就要將反對派「一鍋端」，認為此舉荒謬。

▲ 民協何啟明

荃灣區議員岑敖暉表示，總共進行了三次錄影會面，警方多次強調他因參與初選，而涉嫌干犯「顛覆國家政權」，他對此感到不解，不明白兩者為何被劃上等號。立法會前議員朱凱迪就透露，曾經進行五、六次錄影會面，每次都涉及不同主題，又形容如今次被控告，猶將「民主」二字放在法庭上審判。

民協副主席何啟明就認為，基本法保障香港人的參選權、被選舉權，以至大家選舉的權利，強調面對著基本法所保障的自由，他們會堅持落去。

【21:30】人民力量主席陳志全獲保釋時，稱想不到會因為參加民主派初選而被拘捕，亦有擔心過有無機會出來和大家講話，批評港區國安法已被極權任意用來打壓意見人士，「去到瘋狂、瘋癲的階段」。

【21:40】阿布泰國生活百貨創辦人林景楠在馬鞍山警署獲保釋，他指被拘留的過程中，不停問自己到底做了什麼「顛覆國家政權」的事，形容過程突然，始料不及。

【22:00】民主黨涂謹申在中區警署獲保釋。至晚上10時前，已獲保釋人士還包括柯耀林、鄭達鴻、李嘉達、袁嘉蔚、黃子悅、馮達浚、安德里、劉澤鋒，鄒家成、楊雪盈。

【22:10】民主黨尹兆堅保釋時表示，仍堅持「初選無錯，參選合理」，認為政權出手的原因，並非民主派參選目的和理念，而是政府不能接受立法會逾半議員都是民主派的結果。被問到扣查過程時，他形容，只是「莫名其妙地被扣留40多個小時」，因涉及港區國安法罪名，已預計時間漫長，直言比起那些被「未審先判的朋友」，自己不算特別辛苦。

【22:35】楊岳橋剛獲保釋。

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責任編輯：李淇