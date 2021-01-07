【確診大廈】深水埗及元朗區單日各新增7個案成榜首 南區貝沙灣連續兩日上榜
社會 21:43 2021/01/07
本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，其中4宗屬輸入個案、29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中深水埗區及元朗區，單日各新增7宗個案。南區豪宅貝沙灣4期連續第二日上榜。
港島南區
薄扶林貝沙灣4期貝沙灣南灣5座
港島東區
柴灣峰華邨曉峰樓
深水埗區
深水埗福華街103-107號華安大廈（2宗個案）
長沙灣元州邨元盛樓
長沙灣寶熙苑榮熙閣（2宗個案）
深水埗欽州街47-49號德寶大廈
長沙灣兼善里27號
九龍城區
土瓜灣下鄉道32號康富大廈
油尖旺區
油麻地廟街160號
油麻地立德大樓
元朗區
元朗雅珊園3座（2宗個案）
元朗金輝徑1-31號金輝樓（3宗個案）
元朗金輝徑1-31號金輝大廈
元朗俊賢坊2號恆運樓
西貢區
西貢蠔涌村
將軍澳景林邨景桃樓
荃灣區
荃灣荃樂大廈（2宗個案）
葵青區
青衣宏福花園4座
屯門區
屯門澤豐花園澤安樓（2宗個案）
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責任編輯：吳卓峰