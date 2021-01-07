  • 12°C
香港時間 : 2021107日 (四) 23:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】深水埗及元朗區單日各新增7個案成榜首　南區貝沙灣連續兩日上榜

社會 21:43 2021/01/07

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

南區貝沙灣4期再有住戶確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，其中4宗屬輸入個案、29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中深水埗區及元朗區，單日各新增7宗個案。南區豪宅貝沙灣4期連續第二日上榜。

港島南區

薄扶林貝沙灣4期貝沙灣南灣5座

港島東區

柴灣峰華邨曉峰樓

深水埗區

深水埗福華街103-107號華安大廈（2宗個案）

長沙灣元州邨元盛樓

長沙灣寶熙苑榮熙閣（2宗個案）

深水埗欽州街47-49號德寶大廈

長沙灣兼善里27號

九龍城區

土瓜灣下鄉道32號康富大廈

油尖旺區

油麻地廟街160號

油麻地立德大樓

元朗區

元朗雅珊園3座（2宗個案）

元朗金輝徑1-31號金輝樓（3宗個案）

元朗金輝徑1-31號金輝大廈

元朗俊賢坊2號恆運樓

西貢區

西貢蠔涌村

將軍澳景林邨景桃樓

荃灣區

荃灣荃樂大廈（2宗個案）

葵青區

青衣宏福花園4座

屯門區

屯門澤豐花園澤安樓（2宗個案）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】觀塘瑞和街公共圖書館外判員工確診　最後上班日期12月28日
今日 18:10
【新冠肺炎】觀塘瑞和街公共圖書館外判員工確診　最後上班日期12月28日
【新冠肺炎】上水鄧顯紀念中學男教師初步確診　最後上課日為今日
今日 20:21
【新冠肺炎】上水鄧顯紀念中學男教師初步確診　最後上課日為今日
【新冠肺炎】​政府宣布維持疫情嚴峻地區來港限制及檢疫安排　曾留英國南非續禁抵港
今日 21:00
【新冠肺炎】​政府宣布維持疫情嚴峻地區來港限制及檢疫安排　曾留英國南非續禁抵港
澤豐花園 景林邨 峰華邨 康富大廈 景桃樓 德寶大廈 荃樂大廈 宏福花園 貝沙灣 新冠肺炎

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
今日 11:51
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
【悲慘人生】24歲孕婦無父無母被前夫強姦現任離家出走　疑患3期癌症無法治療上節目尋夫求簽同意書
14:52 2021/01/06
【悲慘人生】24歲孕婦無父無母被前夫強姦現任離家出走　疑患3期癌症無法治療上節目尋夫求簽同意書
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom
今日 10:58
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom