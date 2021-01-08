【強制檢測】民政署稱正積極追查未有檢測人士　冀先核實及以協助和勸諭形式落實強檢

▲ 民政事務總署今（7日）表示，正在核實因應強制檢測公告已進行檢測的人士，並積極追查跟進相關人士有否遵從強制檢測公告，又指希望首先核實及以協助和勸諭的形式，盡快落實強制檢測。（資料圖片）

本港第四波新冠病毒蔓延至住宅大廈，港府上月底就42幢大廈發強制檢測公告，其檢測限期已於周一屆滿，民政事務總署今（7日）表示，正在核實因應強制檢測公告已進行檢測的人士，並積極追查跟進相關人士有否遵從強制檢測公告，又指希望首先核實及以協助和勸諭的形式，盡快落實強制檢測。



署方指，各區相關民政處會首先核對為強制檢測公告所涵蓋的大廈居民在流動採樣站檢測的紀錄，民政事務總署會和房屋署（房署）、香港房屋協會（房協）或相關的業主立案法團和物業管理公司合作，請該些在其他途徑進行檢測的居民，向民政處提供已經接受檢測的資料。



至於強制檢測公告限期分別於去年12月29日和12月31日屆滿的彩雲（二）邨明麗樓和豐澤樓，政府部門會核對流動採樣站以及其他樣本收集渠道的相關紀錄，並追查可能未有進行檢測的人士，切實執行檢測公告。



房署各屋邨辦事處亦提供協助，主動聯絡沒有強制檢測紀錄的居民，並指有部分住戶可能已經搬離單位、不在香港、一些特別原因，如健康欠佳或行動不便的長者和殘疾人士，因而沒有進行檢測。對於這些住戶，民政處會聯同社會福利署跟進，而沙田乙明邨明恩樓上月的執法行動完成後，沙田民政處已轉介多宗個案予衞生署跟進。



在私人大廈方面，由於民政事務總署無法聯絡沒有到流動採樣站接受檢測的住戶單位的居民，署方需要主動接觸居民，請他們提交在其他途徑已作出檢測的資料。民政處會透過業主立案法團和大廈的物業管理公司提供協助，向大廈住客發出通告及在大堂張貼通告，提醒大廈的住客聯絡民政處提交資料。民政處亦已主動派員到一些大廈進行家訪，以查核居民是否已有檢測紀錄。



民政事務總署指希望首先核實及以協助和勸諭的形式，盡快落實強制檢測，同時呼籲未曾檢測的住戶居民，盡快進行檢查，並重申政府嚴肅跟進強制檢測公告是希望居民能夠盡快檢測，防止病毒散播。

港府由去年11月爆發歌舞群組起，至今就逾120個場所發強制檢測公告，而上月底更就42幢大廈發強制檢測公告，其檢測限期已於周一屆滿，僅約5.5萬人已透過相關採樣站或各區社區檢測中心進行檢測，只佔涵蓋大廈的估算居民人數近8成半；食衞局副局長徐德義今於疫情記者會上回應指，食衞局及民政署紀錄未必全面，只屬初步估算，相信有居民透過其他途徑進行檢測。徐又指，當局會繼續核對居民資料，並計劃如何執法，同時呼籲未檢測市民盡快完成檢測。

政府提醒市民須依從檢測公告進行檢測。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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記者：鄧凱文