【林建名逝世】林建名淋巴癌病逝享年84歲　子女悼念：大少形象將永遠活在我們心中

▲ 林建名逝世。

大名娛樂老闆、著名商人林建名在今日（1月8日）因淋巴癌病逝，享年84歲。林建名的4名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽和林孝信聯名在社交網發悼文。

內容如下：「謹以至悲至悼哀告，先父林建名不幸因病突於1月8日在養和醫院離世，家人均陪伴在側。先父投身商界，足跡廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。」

他們並稱：「斯人已去，長歌當哭，我們只有默默悼念他。瀟洒的真性情令他相識滿天下，對社會建樹良多，是我們家人一個良好典範。他雖化作一縷輕煙往生極樂，但音容笑貌開心大少的形象將會永遠活在我們心中。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

女兒林煒珽另撰文悼念：「謹此通知，我們摯愛的父親林建名於2021年1月8日去世，享年84歲，患有淋巴癌。 在最後的幾小時，他在我們兄弟姐妹，最親密親友陪伴下在醫院安詳離世。大家會銘記他是充滿歡樂和歡笑的人，他的聲音亦永遠在我們心中。因COVID關係，我們明白大家未必能參加葬禮。 我們希望大家捐款給仁濟醫院以代替獻花，這也是父親的願望。 葬禮的細節會儘快公佈。」

林建名是富豪林百欣與元配賴元芳所生的長子，人稱「大少」，另一著名商人林建岳為林建名同父異母的弟弟。

林建名開設大名娛樂有限公司投資娛樂事業，一生風流的他，共歷三段婚姻，可惜都離婚收場。