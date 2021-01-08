  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (週五) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舊愛結婚了】馮盈盈與緋聞男友鄭衍峰傳分手　舊愛Martin月底與氣質靚女結婚

娛樂 10:33 2021/01/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

馮盈盈與鄭衍峰傳分手，舊愛Martin分手一年火速與新歡結婚。

港姐冠軍馮盈盈前年年底與醫生舊愛鍾文浩（Martin）宣佈四年情告終，有傳馮盈盈分手前已搭上TVB大隻主播鄭衍峰，最近有指因女方拒公開關係而令戀情告終。另一邊廂馮盈盈舊愛Martin則流出與氣質新歡的結婚照片，消息指二人將於本月底結婚。

馮盈盈當年參選港姐時，已經公開與醫生男友Martin的戀情，當時二人愛得甜蜜，馮盈盈不時放閃、分享與「寶寶」的幸福戀情。他們更曾在深水埗共築愛巢，更達談婚論婚階段，惜相見好同住難，最後於2019年底宣布4年情告終。

過後，雖然這對舊情人曾經被媒體發現仍有約會，但二人分別被拍到與新歡交往後，已復合無望。

【緋聞情侶】馮盈盈鄭衍峰因一件事令戀情告終　FYY搬出愛巢即獲名車接送

馮盈盈與Martin於2019年底宣佈分手。（instagram圖片）

【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛爬頭出Pool　Martin公開新戀情FYY復合無望

馮盈盈與Martin分手後，曾傳出因為女方搭上無綫大隻主播鄭衍峰，而導致與Martin感情告終。

不過近日則傳出鄭衍峰不滿女友拒絕公開戀情，而上位中的二人又被高層囑咐要低調處理感情。

（instagram圖片）

另外，更盛傳最近馮盈盈與鄭衍峰因此事在公司「吵大鑊」被TVB高層「照肺」，拍拖短短1年已分手。

而盈盈的舊愛Martin與新歡的結婚照片近日曝光！照片中的Martin被早前在其IG曾經公開合照的長髮氣質新歡輕挽手臂，二人露出一致的甜蜜笑容，據指一對新人將於本月30號結婚。

【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】

Martin於去年10月在社交網站公開與這名長髮新歡的合照，當時在照片配上陳奕迅名曲《幸福摩天輪》歌詞「人間的跌盪，默默迎送」。

及後，傳媒爆出一名與Martin同名同姓的男子鍾文浩入紙結婚，年齡更與Martin相約，傳出Martin疑似與新歡結婚的消息。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【女神的筍盤】馮盈盈公開理想男友6大條件　緋聞男朋友鄭衍峰：你唔好係TVB搵【有片】

不過當時男方否認，並在其私人社交平台罕有回應傳聞，他貼出一張名車照片，並留言澄清自己仍然未婚：「介紹番~我架未婚車。」並表示「文浩」這個名字很普遍，自己「not married yet」。

但在同月底，Martin再度貼出與新歡看日落的合照，並標記「#Sunsetlover」，正式公開與新歡戀事，沒想到數月後就已流出婚照。回看當時被爆出入紙結婚，看來只是Martin為了保護戀情而隱瞞事實。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

就舊愛前次傳出入紙註冊時，馮盈盈曾在節目中談及「前度結婚了」的話題。

她就此表示：「結了都可以離，並不是甚麼大不了的事情。」她又提到若果前度邀請她出席婚禮，馮盈盈自言一定會出席，還會「扮到最靚」現身，未知Martin月底的婚禮，有否邀請她參與。

同場加映：姜麗文訪問

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星新居】馮盈盈搬新屋晒長腿睇海景　FYY遷出深水埗住將軍澳新樓【多圖】
13:34 2020/11/06
【明星新居】馮盈盈搬新屋晒長腿睇海景　FYY遷出深水埗住將軍澳新樓【多圖】
【#後生仔傾吓偈】馮盈盈暗諷雙面人自食惡果　江嘉敏疑被影射4字回應FYY
10:49 2020/11/25
【#後生仔傾吓偈】馮盈盈暗諷雙面人自食惡果　江嘉敏疑被影射4字回應FYY
【明星扮靚】馮盈盈正式進軍YouTube 公開出浴片親授6招美顏去水腫【有片】
14:01 2021/01/03
【明星扮靚】馮盈盈正式進軍YouTube 公開出浴片親授6招美顏去水腫【有片】
【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最　蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破
12:37 2020/12/30
【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最　蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破
【助手福利】馮盈盈到Fendi掃貨　FYY豪贈戒指予助手做聖誕禮物
12:21 2020/12/08
【助手福利】馮盈盈到Fendi掃貨　FYY豪贈戒指予助手做聖誕禮物
馮盈盈 鍾文浩 鄭衍峰 娛樂人物職業 演員 緋聞 ＃後生仔傾吓偈 香港小姐 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
11:51 2021/01/07
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
15:30 2021/01/07
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom
10:58 2021/01/07
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom