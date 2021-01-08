【新冠肺炎】新增8間餐廳曾有確診者到訪　有患者除夕曾去九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

本港新冠肺炎疫情持續，昨（7日）新增33宗確診個案，其中29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增8間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增8間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

深水埗 東沙島街 167B 號 元朗冰室 28/12/2020 9082

深水埗 青山道 305 號 翠河餐廳 01/01/2021 9082

深水埗 元州商場 皇冠冰室 01/01/2021 9082

深水埗 元州街 77-79 號 綠林甜品 02/01/2021 9056

深水埗 幸福商場 包點先生 05/01/2021 9090

油尖旺 九龍香格里拉大酒店 大堂酒廊 31/12/2020 9069

九龍城 何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店 02/01/2021 9049

九龍城 何文田廣場 大快活 03/01/2021 9049

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜