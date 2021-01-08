  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (週五) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增8間餐廳曾有確診者到訪　有患者除夕曾去九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

健康 09:37 2021/01/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

本港新冠肺炎疫情持續，昨（7日）新增33宗確診個案，其中29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增8間食肆曾有確診人士到訪。 

根據衞生防護中心資料，新增8間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）： 

  • 深水埗 東沙島街 167B 號 元朗冰室 28/12/2020 9082
  • 深水埗 青山道 305 號 翠河餐廳 01/01/2021 9082
  • 深水埗 元州商場 皇冠冰室 01/01/2021 9082
  • 深水埗 元州街 77-79 號 綠林甜品 02/01/2021 9056
  • 深水埗 幸福商場 包點先生 05/01/2021 9090
  • 油尖旺 九龍香格里拉大酒店 大堂酒廊 31/12/2020 9069
  • 九龍城 何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店 02/01/2021 9049
  • 九龍城 何文田廣場 大快活 03/01/2021 9049 

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

同場加映：理大檢測兒童口罩

理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！

責任編輯：楊宛茜

環境衞生 健康問題 疫情 餐廳 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
11:51 2021/01/07
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
15:30 2021/01/07
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom
10:58 2021/01/07
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom