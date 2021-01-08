【WhatsApp更新】WhatsApp強制與fb共用資料　用戶若拒絕分享會被刪除帳號

WhatsApp私隱條款更新要留心，WhatsApp公布更新用戶私隱條款，並在香港時間昨（7日）起陸續向用戶發出通知，要求用戶同意WhatsApp與facebook共享用戶資訊，若在2021年2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號，不能夠繼續使用WhatsApp。

用戶近日在打開WhatsApp時，可能會發現有視窗彈出，並要求用戶同意新的私隱條款才能繼續使用WhatsApp。據WhatsApp官方網站上公布的新私隱政策，WhatsApp將會為自己及同屬fb家族的公司進行行銷服務。而作為fb家族一份子，WhatsApp將會分享資料及fb及fb旗下的公司及應用程式，包括fb Messenger、IG等。而fb及其他成員公司也可利用資訊，來改善他們的服務，或顯示相關服務和廣告。

是次WhatsApp收集的用戶資訊非常多，包括：電話號碼、相片、線上狀態及狀態訊息、最後狀態，聯絡人資料等，Whatsapp會使用IP地址和電話號碼區號，來估計用戶的大概位置。

WhatsApp稱，他們提供端到端訊息加密，所以用戶所傳的訊息內容，仍可獲得保障，而發送出去的訊息也不會儲存在WhatsApp伺服器上。同時，WhatsApp也表示，在WhatsApp上的訊息不會在fb公開，fb僅會以用戶訊息來協助WhatsApp營運和提供服務。

WhatsApp指出，用戶可以透過服務設定，來管理、變更及刪除個人資訊以減少被公開的機會。用戶若不同意是次更新，也可選擇刪除WhatsApp帳號。

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責任編輯：羅嘉欣