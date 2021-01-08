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【林建名逝世】一生風流共歷三段婚姻　林建名跟何傲兒傳忘年戀最轟動

娛樂 10:41 2021/01/08

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林建名共歷三段婚姻。

大名娛樂老闆、著名商人林建名在今日（1月8日）因淋巴癌病逝，享年84歲。林建名跟娛圈關係密切，除創立大名娛樂有限公司投資娛樂事業，人稱「大少」的林建名一生風流，共歷三段婚姻，可惜都離婚收場，亦跟不少女明星傳出緋聞。

【林建名逝世】林建名淋巴癌病逝享年84歲　子女悼念：大少形象將永遠活在我們心中

林建名生前投資不少娛樂事業，包括許冠傑演唱會。（東星圖片）

跟何傲兒譜忘年戀

林建名因早年經歷過失敗婚姻，曾揚言不想再婚。他育有一子三女，包括林孝信、林煒珊、煒琦及林煒婷，當年跟第二任太太生完次女後更即離婚。

往後林建名常傳出新戀情，亦多跟年青女明星有關。如07年跟年輕47年的台灣藝人姚韵傳戀情；14年又傳力追苟芸慧。

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最為轟動，是2014年爆出跟年輕51年的港姐何傲兒（現名何天兒）譜爺孫戀，最為轟動，是2014年爆出跟年輕51年的港姐何傲兒譜爺孫戀，二人因同看陳慧嫻演唱會傳出戀情浮面。

不過外間對二人關係太多批評，何傲兒疑不堪壓力，公開跟林建名劃清界線，更指不會再接對方電話及其他通訊方法，其後「大少」林建名曾對媒體表示很傷心，更當眾流淚。

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然而16年何傲兒在生日宴會當中，獲林建名斥億元同場舉行簽約儀式，更送上4卡鑽戒，兼跟何傲兒上契，二人關係變成契父女！

另外，女星戴夢夢在2014年曾跟另一名藝人劉凱欣也曾跟大少上契，後來夢夢轉做經理人，亦獲大少支持。

至2018年8月，81歲的林建名又傳跟年輕60年的小女友相戀。 

94年曾被綁架勒索

而林建名另一宗轟動事件，是於1994年曾於台北被綁匪潛入別墅，被迷暈後遭拍下裸照，傳更綁匪拍下性侵錄影帶，向林建名勒索100萬美元（約780萬港元）。

林建明沒有就範，返港後自動將相片提供予傳媒刊登，事後6名匪徒被繩之於法。

同場加映：細龍生細龍太專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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