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【城巿藝術】銅鑼灣鬧市巨型壁畫融入社區藝術　設計師盼宣揚環保及共融信息

休閒消費 10:42 2021/01/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

位於禮頓中心的巨型壁畫《共融》。（商場提供）

去年舉辦的「希慎壁畫設計大賽2020」，以身心健康 (Wellness)、可持續發展 (Sustainability)、藝術與文化 (Art & Culture)、生活品味 (Lifestyle)」為主題，吸引了眾多才華洋溢的藝術愛好者參賽，希慎集團從中挑選出二十多幅參賽作品，及兩幅大獎作品，將於1月15日在希慎廣場9樓Urban Sky展出，而兩幅大獎作品並分別繪製在利園二期及禮頓中心的巨型外牆上，讓途人在舉頭之間，於銅鑼灣鬧市中融入社區的藝術色彩。

繪製在的利園二期巨型外牆《ISLAND GARDENIA》。（商場提供）

當中大獎作品之一，由建築設計工作室EDITECTURE創作，名為《ISLAND GARDENIA》，繪製在利園二期的巨型外牆上，作品結合航海設計和環境保育，在維多利亞港中央展現一個《城市綠洲》，漂浮小島以2,000多個回收膠樽物料所建成，猶如賦予塑料第二人生，象徵著從城市中心出發，為可持續發展及環保概念領航。漂浮小島分別種有盛開的檸檬樹，而檸檬樹有淨化空氣作用，為城市散發柑橘香氣。設計者透過這藝術品，為大眾帶來一個與自然共融的思考空間。

另一位於禮頓中心的巨型壁畫，是由林雅儀（Zoie）設計的《共融》，作品是由幻想衍生而成，她設想出一個名為Zlism的星球，並強調社區空間最重要的東西是「人 · 物 · 景」。人是社區內重要的主角，但舒適的環境和周邊的事物也是我們生活的一部份。作品中出現了不少Zlism星人，他們跟樹木和大自然一起，也有居住的大廈。
創作者以Zlism星球的角度把銅鑼灣重新呈現，以鮮艷的色彩讓見到作品的人也可以開開心心，在路過的時候慢慢留意細節部份，猶如看到一個縮小了的社區在牆上出現，共融地生活着。

希慎壁畫設計大賽2020優勝作品展覽

日期：1月15至31日

時間：10am-10pm

地點：銅鑼灣希慎廣場9樓Urban Sky

記者：May

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