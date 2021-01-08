房委會今年度居屋賣樓收入錄94.7億元　每伙建築成本平均90萬元

▲ 房委會財務小組委員會今早審議2020/21年度修訂預算，以及未來4個年度的財政預算。（資料圖片）

房委會今（8日）公布未來5年財政預算，2019/20年度（本年度）綜合盈餘有139.3億元，當中受惠於約5,500個資助出售單位入賬，賣樓收入錄94.7億元。不過房委會預期，未來5年建築開支呈升勢，出租公屋營運開支上升，影響收入表現，但現階段財政穩健，毋須政府注資。

居屋及綠置居的賣樓收入，仍是房委會主要收入來源。消息稱，將軍澳雍明苑、東涌裕泰苑等居屋項目入賬，令「資助自置居所」分項盈餘錄94.7億元。而預計2021/22年度，賣樓收入約64.3億元。

對於房委會去年按機制，公屋加租9.66%，但因應疫情向租戶提供2個月免租，也影響財政開支。展望未來5個年度，其中4個年度「租住房屋」分項也錄赤字，營運開支增加。商業樓宇營運方面，未來5個年度的預測收入也錄升勢。

公屋單位建築成本61萬 按年跌一成

至於公營房屋的建築成本，因應最新工程合約的投標價，消息稱呈跌勢。最新每個公屋單位建築成本61萬元，較上年度的68萬元跌一成。至於居屋每個單位建築成本則是90萬元，卻較去年的81萬元貴一成。消息人士稱，因應地盤發展規模，以至土地平整等因素，也影響發展成本。

展望未來，因政府未來十年，需興建公營房屋31.6萬伙，當中約20萬伙需於2025年後才陸續落成。房委會預計建築開支將上升，預算未來5年總建築開支涉款1,157億元。

房委會財務小組主席陳家樂稱，面對疫情下的不穩定因素和挑戰，會繼續保持警覺，審慎理財，重訂工作優次，確保達至公營房屋供應目標，以及以最具成本效益方法，來運用公共資源。他形容房委會財政穩健，足以應付日常營運及建築開支，短期內毋跟政府討論注資。

房委會大會本月18日開會，屆時會審議有關財政預算。

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記者：吳卓峰