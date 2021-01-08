房委會居屋賣樓收入錄94.7億元　每單位建築成本平均90萬元按年升一成

▲ 房委會財務小組委員會今早審議2020/21年度修訂預算，以及未來4個年度的財政預算。（資料圖片）

房委會今（8日）公布最新財政預算案，2020/21年度（本年度）綜合盈餘有133.7億元，按年跌5.6億元。

當中受惠於5,500個資助出售單位，當中包括將軍澳雍明苑、東涌裕泰苑等居屋項目入賬，本年度收入有94.7億元。消息稱近年建築投標價錄跌勢，影響居屋及公屋建築成本。其中本年度平均每個居屋單位的建築成本是90萬元，較去年81萬元升約一成；每個公屋／綠置居單位建築成本就是61萬元，較去年68萬元跌約8%。

房委會財務小組委員會今早審議2020/21年度修訂預算，以及未來4個年度的財政預算。不過房委會預期，未來五年建築成本呈升勢，出租公屋營運開支也錄輕微赤字，影響收入表現。

房委會財務小組主席陳家樂稱，面對疫情下的不穩定因素和挑戰，會繼續保持警覺，審慎理財，重訂工作優次，確保達至公營房屋供應目標，以及以最具成本效益方法，來運用公共資源。他形容未來5個年度財政穩健，足以應付日常營運及建築開支，短期內毋跟政府討論向房委會注資。

房委會大會本月18日開會，屆時會審議有關財政預算。

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記者：吳卓峰