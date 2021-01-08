  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (週五) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

房委會居屋賣樓收入錄94.7億元　每單位建築成本平均90萬元按年升一成

社會 10:33 2021/01/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

房委會財務小組委員會今早審議2020/21年度修訂預算，以及未來4個年度的財政預算。（資料圖片）

房委會今（8日）公布最新財政預算案，2020/21年度（本年度）綜合盈餘有133.7億元，按年跌5.6億元。

當中受惠於5,500個資助出售單位，當中包括將軍澳雍明苑、東涌裕泰苑等居屋項目入賬，本年度收入有94.7億元。消息稱近年建築投標價錄跌勢，影響居屋及公屋建築成本。其中本年度平均每個居屋單位的建築成本是90萬元，較去年81萬元升約一成；每個公屋／綠置居單位建築成本就是61萬元，較去年68萬元跌約8%。

房委會財務小組委員會今早審議2020/21年度修訂預算，以及未來4個年度的財政預算。不過房委會預期，未來五年建築成本呈升勢，出租公屋營運開支也錄輕微赤字，影響收入表現。

房委會財務小組主席陳家樂稱，面對疫情下的不穩定因素和挑戰，會繼續保持警覺，審慎理財，重訂工作優次，確保達至公營房屋供應目標，以及以最具成本效益方法，來運用公共資源。他形容未來5個年度財政穩健，足以應付日常營運及建築開支，短期內毋跟政府討論向房委會注資。

房委會大會本月18日開會，屆時會審議有關財政預算。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【居屋2020】白表一人申請約12萬宗　推算抽中頭籌也要每3人爭1伙
18:35 2020/12/15
【居屋2020】白表一人申請約12萬宗　推算抽中頭籌也要每3人爭1伙
【居屋2020】今晚7時截表　房委會黃碧如：認購反應料沒以前踴躍
15:27 2020/10/07
【居屋2020】今晚7時截表　房委會黃碧如：認購反應料沒以前踴躍
【居屋2020】房委會以清水樓交付　陳帆：讓業主粉飾新居
15:58 2020/12/16
【居屋2020】房委會以清水樓交付　陳帆：讓業主粉飾新居
財政預算案 房委會

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
11:51 2021/01/07
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
15:30 2021/01/07
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom
10:58 2021/01/07
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom