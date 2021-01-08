【新冠肺炎】彩雲邨豐澤樓一家三口初步確診　檢測前曾出現不適惟未有求醫

本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增45宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、42宗本地感染，包括22宗涉及不明源頭感染，20宗與早前個案相關，累計宗數達9,153宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲和醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全出席記者交代最新疫情。

張竹君指，彩雲邨豐澤樓進行第二輪強制檢測後，再找出3宗初步確診個案，屬一個家庭，他們於上月29日至本月2日曾接受第一輪強制檢測，本月7日再接受第二輪強制檢測。

她稱，其中一人於本月5日流鼻水，另外2人在1月7日出現喉嚨痛和聲沙，但沒有求診。她再次呼籲市民若有任何不適，即使是流鼻水，都不應延誤求醫，避免出現家庭傳播。

她續指，豐澤樓早前有5人確診涉及2個同座向不同樓層的單位，新個案屬不同樓層和座向的單位，又指這類情況出現於強制檢測名單內不少大廈。

政府所採購的3款新冠疫苗之一的科興疫苗，外電指科興料於巴西時間1月7日在當地公布數據，有巴西媒體稱科興疫苗在巴西測試中有效率為78%。詳情即看：【下一頁】

近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院眼科專科醫生張叔銘講解激光矯視手術種類及術後眼乾問題：

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記者：陳子謙