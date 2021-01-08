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【本地漁農美食嘉年華】本地漁農美食嘉年華改由網上舉行　百多間本地漁農戶參與網上銷售【附嘉年華連結】

社會 10:52 2021/01/08

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2021本地漁農美食嘉年華由今日（1月8日）至2月7日，連續一個月於網上舉行，並展銷多種本地漁農產品和美食。

一年一度的本地漁農美食嘉年華，因今年因新冠肺炎疫情而取消實體展，改由即日起至2月7日，連續一個月於網上舉行，共百多個本地漁農戶參與網上銷售，當中包括優質養魚戶、養蠔戶、有機農戶、信譽農戶、傳統優質蔬菜戶和水耕菜戶。

2021本地漁農美食嘉年華由今日（1月8日）至2月7日，連續一個月於網上舉行，並展銷多種本地漁農產品和美食。網上嘉年華售賣的本地蔬菜均會即日摘取，並即日送到市民手中，確保新鮮。平台設有多個專區，包括「本地漁農購物區」、「舞台節目區」、「漁業展覽區」、「農業展覽區」、「美食購物區」、「媒氣明火區」及「資訊區」。

其中，「漁業展覽區」及「農業展覽區」展示虛擬農場，介紹本地番茄、番薯和西蘭花的特色及種植技術。漁展區則會展示漁業科技、漁業產品和休閒漁業的相關宣傳短片和照片，介紹產品的特色以及其應用的新科技。漁護署表示，過去一直致力支持本地漁農業採用新科技提高生產力，提升產品質素和增加銷售，以促進業界的可持續發展，而這些專區可讓消費者認識這些優質產品的生產。

2021年漁農美食嘉年華籌備委員會主席劉堅偉博士表示，鑒於疫情的緣故，今年的本地漁農美食嘉年華由以往在旺角花墟，移師到網上舉行，指嘉年華與以往一樣，就是將香港本地最優質的食材進行推廣，市民除了可以購買本地優質食材外，亦可在網上「大舞台」欣賞到精彩表演。另外，他亦提到網上有展示漁農新科技應用，呼籲市民可到平台參閱。

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責任編輯：曾卓鋒

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