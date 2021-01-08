【新冠疫苗】許樹昌稱科興疫苗78%保護率效果頗理想　惟需提供更多資料審核

▲ 許樹昌指，科興疫苗78%保護率，效果屬頗理想的保護率。（資料圖片）

政府所採購的3款新冠疫苗之一的科興疫苗，外電指科興料於巴西時間1月7日在當地公布數據，有巴西媒體稱科興疫苗在巴西測試中有效率為78%。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，相關數據並非直接由藥廠發布，未有全面數據，惟欠缺長者和長期病患者的數據，認為已達至世衞要求至少減低50%發病機會，效果屬頗理想的保護率。

許樹昌今日（8日）接受電台訪問時透露，有關測試的參與者是約12,400名醫護人員，大多為中年人士，欠缺老年人和長期病患者的數據。他認為如果接受測試的年齡層闊一點會較好，例如德國BioNTech的疫苗測試對象由18至85歲；英國牛津疫苗亦有4%參與者屬70歲以上人士。

他又指，藥廠仍需提供更全面資料，包括疫苗成分、副作用、抗體水平，以及印尼和巴西接種後的數據等，相信未來會在醫學雜誌刊登相關資料，並提交予衞生署。他不排除有藥廠為貪方便想快點完成第3期臨床研究，縮窄年齡範圍，但沒有招募較年長人士參與測試，不等於疫苗無效。

被問到政府能否如期下月初開始疫苗接種，許樹昌說，採購由食物及衞生局負責，以他理解德國BioNTech首批疫苗下月底會有貨；科興疫苗則需更多資料作審核，然後才會有貨到。他相信下月可以開始接種疫苗，但是否下月初可以開始，他則不肯定。

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記者：陳子謙