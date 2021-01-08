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【十月初五的月光】胡鴻鈞試新版初哥哥造型　何依婷首次擔正壓力大【有片】

娛樂 12:09 2021/01/08

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胡鴻鈞和何依婷為新版《十月初五的月光》試造型。

由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的TVB經典劇集《十月初五的月光》，當年播出時大受歡迎，到今仍為人津津樂道。早前，TVB落實翻拍《十月初五的月光》，並由胡鴻鈞和何依婷擔正飾演新版的初哥哥和君好，即引來關注。

胡鴻鈞、何依婷、米雪及石修日前為新版《十月初五的月光》試造型，大家終於可以一看新版的人物打扮。

【萬千星輝2020】羅天宇首當男一即入圍爭視帝　上位受力捧演新版《十月初五的月光》

（TVB截圖）

胡鴻鈞勤學手語

胡鴻鈞接受TVB娛樂新聞台訪時指：「很緊張，另一方面也很期待。因為今次的角色挑戰性很大，需要學習手語，初哥哥於劇中是啞的，不能說話，透過手語跟別人溝通，之前上了數堂手語，發覺很好玩。」

他又謂：「現在是跟着劇本去學習，某程度上手語跟日常生活很有關連，即使不懂得手語，但看見時也能大慨猜到其意思，所以不用去死記。」

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何依婷全力以赴

接佘詩曼棒飾演君好的何依婷說：「他（胡鴻鈞）平日經常欺負我，跟角色相反，戲內的他則經常被我欺負，可以在戲中報仇。」

她又稱：「當知道能擔正時很開心，多謝監製那麼大膽，這是一個很大膽的選擇，我會用心做好。」

米雪和石修均表示有留意胡鴻鈞和何依婷的表現，還大讚他們有潛質。石修指這次也會做足功課：「知道觀眾對這部戲很期待，跟米雪合作開心又緊張，這是我們第3次的合作。」

米雪補充指，她直接向家燕請教，問對方如何演繹Q姨這個角色。

同場加映：蔡思貝訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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