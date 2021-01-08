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5條港外線渡輪3月1日起推學生月票　收費約成人票七折

社會 11:16 2021/01/08

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5條主要離島渡輪航線，3月1日起推出學生月票。（資料圖片）

運輸署今日（8日）宣布，已批准五條主要離島渡輪航線，包括中環──長洲、中環──梅窩、中環──坪洲、中環──榕樹灣和中環──索罟灣航線，3月1日起提供學生月票，收費大約為成人月票的七折。

學生月票收費

  • 中環──長洲　　$391
  • 中環──梅窩　　$407.10
  • 中環──坪洲　　$438
  • 中環──榕樹灣　$503
  • 中環──索罟灣　$536

學生月票適用於年齡介乎12至25歲現正就讀於本港認可院校全日制日間課程的學生。合資格的學生須預先向相關渡輪營辦商提供學生證明文件，以申請購買學生月票。營辦商本月內開始派發申請表，以及公布有關申請詳情。

持有月票的學生，可於相關月票有效期內每日來回程一次，乘搭中環──長洲／中環──梅窩的普通船航班（普通位）、中環──坪洲的普通船航班，或中環──榕樹灣／中環──索罟灣的任何航班。此外，學生在繳付票價差額後，亦可選乘相關航線的普通船航班（豪華位）或快速船航班。 

渡輪營辦商原定於今年4月1日新牌照期起，才提供學生月票優惠。為減輕學生的公共交通費用負擔，營辦商提早一個月提供有關優惠。

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責任編輯：吳卓峰

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