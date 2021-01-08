  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (週五) 12:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【詭異行李】機場運輸帶驚現「人型」行李　揭開嚇窒海關恐怖行李真身

健康 11:22 2021/01/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

機場運輸帶驚現「人型」行李嚇窒海關。

搭機場托運行李，要注意包裝方法別惹人誤會！泰國就有海關被一位旅客的行李嚇倒，因為該行李包裝如同「屍體」般，令人大為緊張。 

據Facebook專頁「บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน」，日前在泰國機場發生驚人一幕。在機場的行李運輸帶上，居然有件「人型」的貨物正通過X光檢查。 

從相片可見，一個白色物體慢慢從運輸帶的黑色簾子露出，先露出「頭」、「身體」、「腳」，由於貨物實在太似「屍體」，發文者指海關人員真的會被嚇死。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

到底這件物品真身什麼？發文者Pichit Visessiri 就指其實是高爾夫球桿套裝，並呼籲網民別將行李包裝成這樣，如真的有超過正常尺寸的物品需要託運，例如衝浪板或高爾夫球袋等，乘客必須先向航空公司確認，是否能帶上飛機。 

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 泰國

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
11:51 2021/01/07
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
15:30 2021/01/07
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom
10:58 2021/01/07
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom