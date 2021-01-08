【詭異行李】機場運輸帶驚現「人型」行李　揭開嚇窒海關恐怖行李真身

▲ 機場運輸帶驚現「人型」行李嚇窒海關。

搭機場托運行李，要注意包裝方法別惹人誤會！泰國就有海關被一位旅客的行李嚇倒，因為該行李包裝如同「屍體」般，令人大為緊張。

據Facebook專頁「บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน」，日前在泰國機場發生驚人一幕。在機場的行李運輸帶上，居然有件「人型」的貨物正通過X光檢查。

從相片可見，一個白色物體慢慢從運輸帶的黑色簾子露出，先露出「頭」、「身體」、「腳」，由於貨物實在太似「屍體」，發文者指海關人員真的會被嚇死。

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到底這件物品真身什麼？發文者Pichit Visessiri 就指其實是高爾夫球桿套裝，並呼籲網民別將行李包裝成這樣，如真的有超過正常尺寸的物品需要託運，例如衝浪板或高爾夫球袋等，乘客必須先向航空公司確認，是否能帶上飛機。

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責任編輯：羅嘉欣