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【2021農曆新年】恒隆地產聯乘本地設計師Ken Lo　旗下消費獲贈復刻版利巿封及環保賀年卡

休閒消費 11:42 2021/01/08

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恒隆「萬象」利是封設計時尚且色彩鮮艷，以現代設計手法呈現農曆新年節慶。(恒隆地產提供)

新春將至，恒隆地產特別聯乘本地設計公司BLOW的創辦人羅曉騰（Ken Lo）以「萬象」為主題，復刻4款利巿封，寓意在新春譜出新氣象。

Ken Lo於2012年曾被《Time Out》雜誌選為「你需要認識的25位香港設計師」之一的本土平面設計師。今次4款「萬象」利巿封的設計分別傳達「大展鴻圖」、「鶯啼燕語」、「大吉大利」、「張燈結綵」的祝福，寄語迎來一個生氣盎然的新春。於1月18日至2月11日期間，在恒隆地產旗下7個商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場購物滿指定金額，即可免費獲贈「萬象」利巿封乙套。

此外，於1月11日至2月28日期間，於商場消費滿指定金額即可換領電子商戶禮券，推廣期內逢星期一更設有Bonus獎賞，回贈高達100%。參與商戶包括潮流服飾品牌agnès b.、 Isabel Marant 、Max Mara、Vivienne Westwood及Y-3等；鐘錶及配飾品牌CITIZEN、Daniel Wellington及THOMAS SABO；美容品牌CANVAS及Le Labo；生活百貨品牌Mannings Plus、NOME以及多國美饌PizzaExpress Lab、Vivienne Westwood Café、玉桃軒酒家、牛角Buffet及星巴克等。

記者：周美好

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