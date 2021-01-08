【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸亡　生前雙手高舉僵直如運屍畫面曝光

▲ 23歲菲律賓空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸亡，再更多生前畫面曝光。

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐Christine參加跨年派對後，隔天被發現陳屍酒店浴缸，下體撕裂殘留精液，懷疑生前遭集體性侵，事件引來全球關注。菲律賓媒體再公佈Christine生前的閉路電視畫面，她與一名男子在房間門前激吻後，有另一片段則顯示她失去意識、雙手高舉僵直地被抬入酒店房間，畫面猶如運屍。

綜合外媒報道，23歲的菲律賓空姐Christine Angelica Dacera在除夕夜當晚與朋友一同入住馬尼拉一間四星級城市花園酒店（City Garden Hotel）開派對，但在隔天中午她被發現陳屍在酒店房間的浴缸，身體多處瘀傷、下肢有割痕及下體撕裂殘留精液，菲律賓警方目前以強姦殺人、輪姦性侵等方向調查。

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再有更多閉路電視畫面曝光

菲律賓媒體先前曾公佈事發當晚的閉路電視畫面，從畫面顯示，在1月1日凌晨約2時55分，一名男子似乎護送Christine進入2207號房間，其後二人在房間門前激吻。另一畫面顯示在凌晨3時22分，Christine正與3名男子在走廊交談、嬉戲，而走廊的鏡頭有3名男子凝望著他們。

當天凌晨4時13分，閉路電視畫面顯示一名男子抬著身體僵直、雙手高舉、面目猙獰的Christine進入房間，短短幾秒疑似在「運屍」，非常嚇人。

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檢察官指證據不足釋放3嫌疑犯

Christine的媽媽Sharon曾接受傳媒訪問時，控訴警方起初試圖隱瞞案情，更指12個嫌疑犯中大部分有財有勢，擔心影響案件。菲律賓檢察官日前表示，根據警方提交的證據，無法證明Christine生前遭遇性侵，亦無法證明Christine被他殺，決定將3名已拘捕的嫌疑犯釋放。

▲ 檢察官以證據不足釋放3名嫌疑犯。（影片截圖）

檢察官再指，即使Christine下體有精液，但無法直接證明她曾遭到性侵，而Christine的死因仍未確定前只能待法醫完成法醫程序再調查，稍後將作毒品測試。

家屬不滿檢察官說法

Christine的家屬不滿檢察官的說法，認為案件並不簡單，不相信Christine死於自然，更表示她為了保存工作不會濫用藥物，沒有酗酒的習慣，強調「她一直以來都很健康」。

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責任編輯︰王明芳