【人貓永別】唐詩詠難捨愛貓「金仔」逝世　發文悼念毛孩：未懂放下學好擁抱

▲ 唐詩詠與崔建邦撫養的愛貓離世。

藝人唐詩詠在除夕痛失愛貓「金仔」,連日來在社交平台都以黑白照悼念,寫上的一字一句都非常難過。昨晚(7日),唐詩詠再出Post表達對愛貓的思念未停止,亦不懂放下。

▲ 唐詩詠愛貓離世。(Instagram圖片)

唐詩詠是愛貓之人,家中育有3隻貓貓:金仔、銀仔及蛋蛋,當中金仔及銀仔是她與崔建邦拍拖時共同撫養,分手後便由唐詩詠照顧。

▲ 唐詩詠非常疼愛金仔。(Instagram圖片)

唐詩詠崔建邦難捨愛貓離世

二人與金仔都有深厚的感情,2020年除夕,唐詩詠出Post表示金仔已離世:「2020的最後一刻,沒有你在身邊,媽媽感到非常難過。盡管所有人都說,無遺憾就好;盡管所有人都説,曾經快樂就好;盡管所有人都說,你只想我好。

但我腦海中不斷浮現,你努力支撐身體,想跟我回家,想向我說話的畫面。每當一個人的時候,眼淚就不由自主地流下,接受不了,也不勉強自己,就讓這悲傷跟隨我到2021。」令人痛心。

崔建邦也在IG貼出與金仔的合照悼念:「金仔,感謝您出現在我的人生中成為我的家人,陪伴我走過很多個寒冷的晚上。時間一轉你今年已經15歲,你好堅強,可以走到這裏,好叻仔啦!

知道你好攰,你就瞓一覺啦,去到天國好好休息!我永遠都會記得我曾經可以有金銀滿屋呢個咁快樂嘅景象!爸爸love you! You will always be in my heart! 永永遠遠!再見了金仔!」

▲ 崔建邦亦發文悼念金仔。(Instagram圖片)

唐詩詠連日來心情狀況不佳,她又把所有發出的限時動態及貼文都改為黑白色,及以金仔的合照作個人頭像留念。她昨晚又寫道:「你的眼神永遠充滿愛,未懂放下學好擁抱。」表達對愛貓的無限思念。

