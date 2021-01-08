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【人貓永別】唐詩詠難捨愛貓「金仔」逝世　發文悼念毛孩：未懂放下學好擁抱

娛樂 12:02 2021/01/08

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唐詩詠與崔建邦撫養的愛貓離世。

藝人唐詩詠在除夕痛失愛貓「金仔」，連日來在社交平台都以黑白照悼念，寫上的一字一句都非常難過。昨晚（7日），唐詩詠再出Post表達對愛貓的思念未停止，亦不懂放下。

唐詩詠愛貓離世。（Instagram圖片）

唐詩詠是愛貓之人，家中育有3隻貓貓：金仔、銀仔及蛋蛋，當中金仔及銀仔是她與崔建邦拍拖時共同撫養，分手後便由唐詩詠照顧。

唐詩詠非常疼愛金仔。（Instagram圖片）

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唐詩詠崔建邦難捨愛貓離世

二人與金仔都有深厚的感情，2020年除夕，唐詩詠出Post表示金仔已離世：「2020的最後一刻，沒有你在身邊，媽媽感到非常難過。盡管所有人都說，無遺憾就好；盡管所有人都説，曾經快樂就好；盡管所有人都說，你只想我好。

但我腦海中不斷浮現，你努力支撐身體，想跟我回家，想向我說話的畫面。每當一個人的時候，眼淚就不由自主地流下，接受不了，也不勉強自己，就讓這悲傷跟隨我到2021。」令人痛心。

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崔建邦也在IG貼出與金仔的合照悼念：「金仔，感謝您出現在我的人生中成為我的家人，陪伴我走過很多個寒冷的晚上。時間一轉你今年已經15歲，你好堅強，可以走到這裏，好叻仔啦！

知道你好攰，你就瞓一覺啦，去到天國好好休息！我永遠都會記得我曾經可以有金銀滿屋呢個咁快樂嘅景象！爸爸love you! You will always be in my heart! 永永遠遠！再見了金仔！」

崔建邦亦發文悼念金仔。（Instagram圖片）

唐詩詠連日來心情狀況不佳，她又把所有發出的限時動態及貼文都改為黑白色，及以金仔的合照作個人頭像留念。她昨晚又寫道：「你的眼神永遠充滿愛，未懂放下學好擁抱。」表達對愛貓的無限思念。

同場加映：林秀怡專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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