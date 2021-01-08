【愛情保鮮】現代人的感情太要速度和計算 利嘉敏：感情要贏你就輸

▲ 愛情不能計算輸贏。

新年看商台的叱咤樂壇頒獎禮，莫文蔚的廣東歌《呼吸有害》得獎，台上她說了一番話：「香港是我的起步點，兜兜轉轉28年，再回來感到很圓滿。」那是難得的，因為有些人兜了出去就嫌棄自己的起點。她今年的《呼吸有害》確實大熱，曲風唱法都很莫文蔚，有一陣子，一開電台就聽到。一個已不需要唱廣東歌的歌手，願意回來唱廣東歌，無論如何，也是件好事，每次在電台聽到，我都把整首歌細聽。但我其實最喜歡她的一首歌，不是這首，而是內地歌手李榮浩替她作曲填詞、在香港不太流行的《慢慢喜歡你》。

歌詞是這樣的：「慢慢喜歡你，慢慢的親密，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你……慢慢的陪你慢慢的老去。」沒有愛得死去活來、呼天搶地，內容全是生活日常——牽着你的手、帶你看我成長的地方、晚餐後你來點甜品、和你去旅行、熨好衣服等着你起床……意境剛好，不多不少，懂的人會懂。慢慢喜歡，放在一個追求效率和效益的世代，或許格格不入，因現代人的感情事要速戰速決，無心神和耐性去好好了解、好好說話、好好守候、好好原諒、好好和好。所以，逐漸地就消失了如初。

這世代，很多人追求新鮮愛情，卻不懂得要保鮮感情；有feel牽手容易，執子之手艱難；無靈魂地生活相處，但其實已無法相愛；久而久之，對方的好視為理所當然，於是乎，逐漸變成相對無言。這些故事，一直在你我身邊進行着。

其實感情這回事，哪能講效率、效益、功能、成本或回報？要贏你就輸，因為感情事根本無贏輸。很多現代人的愛情，太要速度和計算，慢慢的了解、慢慢的靠近、慢慢的走下去，在這年代變成一種落後或奢侈。於是乎，喜歡慢慢喜歡的，彷彿已成稀有另類。

慢慢喜歡，我不是指節奏，而是一種彼此願意相濡以沫的合奏。兩個人慢慢的合奏，才能錘煉出默契、溫度和溫柔。在這速食愛情的世代，能遇上一個願意跟自己慢慢合奏的人，是難得的幸福。若生命中出現這樣不可多得的人，無論甚麼時候遇上，相逢不恨晚，不妨微笑跟對方說聲：「餘生，慢慢，承讓」，然後牽着手，不放，一起慢慢的走下去。

全文刊於《香港經濟日報》，原題為「餘生慢慢」