周梓樂死因研訊 官引導陪審團考慮裁決選項非法被殺、意外及存疑

▲ 死因裁判官今續引導陪審團裁決，指陪審團須考慮證據是否足夠作出相關推論，以達致有關裁決。裁判官指陪審團在本次研訊中，可以考慮3種裁決選項，包括非法被殺、死於意外、以及死因存疑。周梓樂父親亦有到場 。（陳永康攝）

科大學生周梓樂於2019年11月初被發現俯伏將軍澳尚德邨停車場2樓行人路，送院搶救4天後離世，死因法庭展開25天研訊後，死因裁判官今（8日）續引導陪審團，指可考慮非法被殺、意外、及存疑共3種裁決選項，惟須達至毫無合理疑點才可裁定非法被殺。裁判官指要造成死者的獨特傷勢，施襲者須固定死者頭部再用硬物襲擊，亦須預視到死者前往3樓及避開閉路電視鏡頭。

死因裁判官今續引導陪審團裁決，指陪審團須考慮證據是否足夠作出相關推論，以達致有關裁決。裁判官指陪審團在本次研訊中，可以考慮3種裁決選項，包括非法被殺、死於意外、以及死因存疑。

裁判官續指，如要裁定死者是非法被殺，陪審團須緊扣證據，達到毫無合理疑點的標準，並得出1個無可抗拒的推論。裁判官指，結合研訊中所有醫學報告及證供，要導致死者頭部受傷情況，施襲者須固定死者頭部，再用平面硬物襲擊頭部，再將死者從停車場3樓拋下到2樓行人路處，並確保死者身體橫向著地，而頭部著地處與硬物襲擊處一致。

裁判官續指，在死者從3樓墮下前，停車場閉路電視鏡頭有8秒未能拍攝到死者身影，陪審團須考慮到死者的獨特受傷情況，該8秒是否足夠他人作出上述行為，亦須考慮到他人是否能夠預視死者前往3樓，以及能夠避開閉路電視鏡頭。

裁判官指，如果陪審團推論出，死者誤以為3樓石牆後是行人路，跨過石牆而墮下，則屬於死於意外的裁決，陪審團可基於相對可能性得出上述裁決，即只須上述推論的可能性大於其他可性。

裁判官續指，如果陪審團在考慮過所有證供後，認為證據不足以達至上述兩項裁決，則可裁定死者死因存疑。

裁判官最終指信任陪審團的智慧，並指接納證人證供與否，完全由陪審團決定。陪審團隨即退庭商議裁決。

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記者：王仁昌